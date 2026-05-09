Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη

Άρχισε το 6ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να αρχίσει και η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη παρουσία βουλευτών και μεγάλων στελεχών του κόμματος.

Το προσυνέδριο άνοιξε με χαιρετισμό του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρου Ρουσόπουλου.

Ο κ. Ρουσόπουλος αναφέρθηκε στους πολέμους και την αστάθεια διεθνώς και σημείωσε ότι στα 7 χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έμεινε αδρανής, αλλά ενίσχυσε την αποτελεσματικότητα της άμυνας της Ελλάδας, αναβάθμισε τις συμμαχίες της, επένδυσε στην αποτρεπτική της ισχύ.

Χαιρετισμό απηύθυναν η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής νομού Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο γενικός διευθυντής του κόμματος Γιάννης Σμυρλής κι ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου, οποίος διαβεβαίωσε τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η παράταξη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ θα αναδειχθεί και πάλι πρώτη δύναμη στις επερχόμενες φοιτητικές εκλογές.

Οι εργασίες του Προσυνεδρίου συνεχίζονται με ομιλίες των υπουργών Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Ενωση Απόστολου Τζιτζικώστα, και θα ολοκληρωθούν με ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

