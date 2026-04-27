Έκτακτη συνέντευξη Τύπου παραχωρεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, το απόγευμα της Δευτέρας (27/4), στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, επί της Χαριλάου Τρικούπη 50.

Η συνέντευξη γίνεται μετά τη σημερινή απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος αποφάνθηκε ότι δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Ανδρουλάκης: «Ενταφιάζουν ξανά την υπόθεση»

Αρχικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε: «Η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το predator, ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά. Επί εβδομάδες, μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ο Άρειος Πάγος παρέμενε σιωπηλός, χωρίς να προβεί ούτε σε στοιχειώδεις ανακριτικές πράξεις.

Περιέργως, ο απόστρατος Ισραηλινός αξιωματικός ενώ εκβίαζε σε δημόσια θέα τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και μιλούσε ξεκάθαρα για συνεργασία του ίδιου με το κράτος, δεν κλήθηκε καν από τον κ. Τζαβέλα να καταθέσει.

Δηλαδή ο άνθρωπος που εκβίαζε τον Έλληνα πρωθυπουργό δεν κλήθηκε να καταθέσει στην ελληνική δικαιοσύνη».

Ανδρουλάκης: «Όσο μένει ο Μητσοτάκης, θα διαβρώνονται οι θεσμοί»

Στη συνέχεια, ο κ. Ανδρουλάκης ενημέρωσε πως η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αίτημα για εξεταστική επιτροπή.

«Παίχτηκε ένα ακόμη επεισόδιο της απαξίωσης του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών. Η ηγεσία της δικαιοσύνης αρνήθηκε να κάνει την ελάχιστη ανακριτική πράξη. Δεν κάλεσε τον κ. Ντίλιαν για να προσκομίσει τα στοιχεία, στα οποία ο ίδιος αναφέρθηκε, λέγοντας πως το λογισμικό πωλείται μόνο σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες. Δεν έκαναν το ελάχιστο καθήκον τους, αρνήθηκαν την έρευνα.

Για την εξουσία του Αρείου Πάγου δεν υπάρχει ζήτημα κατασκοπίας για εκείνους που κάρφωσαν το Predator στους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων και στη μισή κυβέρνηση. Ας το αξιολογήσει αυτό ο ελληνικός λαός, διότι και οι κρίνοντες, κρίνονται.

Ποιο είναι το επόμενο στάδιο διαπραγμάτευσης; Η αλλαγή του ποινικού κώδικα για να γίνουν εξαγοράσιμες οι ποινές του παρακράτους και να γλυτώσουν κάποιοι τη φυλακή;

Πλέον δεν μας εκπλήσσει τίποτα. Από ένα βαθιά διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας και έναν πρωθυπουργό, που όσο μένει ως πρωθυπουργός, διαβρώνει τους θεσμούς για να παραμείνει στην εξουσία.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει για να αναπνεύσει η χώρα για να αναπνεύσει η δημοκρατία. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να φέρει την κάθαρση και να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου.

Γι' αυτό, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τις επόμενες μέρες, θα πάρει πρωτοβουλία και θα καταθέσει αίτημα για εξεταστική επιτροπή. Καλώ τα υπόλοιπα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να στηρίξουν το αίτημα. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί.

Η ποιότητα δημοκρατίας για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα επιμέρους ζήτημα, αλλά ένα κεντρικό ζήτημα που αφορά το μέλλον του ελληνικού λαού, το μέλλον των παιδιών μας. Γι' αυτό, ζητώ μπροστά σε αυτή την παρακμή, να τοποθετηθεί όχι μόνο ο νομικός κόσμος της χώρας, που έχει χρέος να το κάνει άμεσα σε κάθε επίπεδο, αλλά και η ίδια η κοινωνία των πολιτών και όλες οι οργανωμένες εκφράσεις της κοινωνίας.

Και η τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι έχουν χρέος να τοποθετηθούν γι' αυτή την παρακμή. Οι επόμενες εκλογές είναι πολύ κρίσιμες για τους θεσμούς. Πρέπει επιτέλους να κοπεί ο ομφάλιος λώρος της ηγεσίας της δικαιοσύνης με τον εκάστοτε πρωθυπουργό και την εκάστοτε κυβέρνηση.

Πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέλος στην παρακμή και στην απαξίωση του κράτους δικαίου. Έχουμε χρέος όλοι να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις».