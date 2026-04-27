Μαρινάκης για υποκλοπές: «Η αντιπολίτεση οφείλει να σεβαστεί την απόφαση για αρχειοθέτηση»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τοποθετήθηκε σήμερα για σειρά θεμάτων που θίγουν την πολιτική ακεραιότητα της κυβέρνησης, ειδικότερα για τις υποκλοπές, τον ρόλο της δικαιοσύνης, και τις καταγγελίς του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σχετικά με την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αρχειοθετήσει εκ νέου την υπόθεση για τις υποκλοπές, φερόμενα ελλείψει επαρκών και απαραίτητων στοιχείων, σχολίασε:

«Έχουμε απόλυτο σεβασμό στη Δικαιοσύνη, αυτονόητο σεβασμό σε κάθε απόφαση της Δικαιοσύνης. Και όπως δεν σχολιάσαμε, ή είπαμε το οτιδήποτε στην πρώτη διάταξη που είχε εκδοθεί στην πραγματικότητα από δύο ανώτατους δικαστές, ούτε αυτήν τη σχολιάσαμε».

Μαρινάκης για υποκλοπές: «Να σεβαστείτε την απόφαση του Αρείου Πάγου»

«Έτσι και τώρα δεν πρόκειται να σχολιάσουμε μία ακόμα κρίση σε ανώτατο επίπεδο. Έχει αξία ένα συμπέρασμα το οποίο απορρέει από τις διατάξεις αυτές, ότι άλλος ένας ανώτατος δικαστής και μάλιστα ο κ. Τζαβέλλας, ο οποίος δεν ήταν, όπως κάποιοι έχουν πει, ένας διορισμένος από την Κυβέρνηση.

Ο κ. Τζαβέλλας, ήταν πρώτος στην ψηφοφορία της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, δηλαδή του συνόλου των δικαστών και των εισαγγελέων. Άρα μια υπόδειξη της Δικαιοσύνης προς το Υπουργικό Συμβούλιο, προς την Κυβέρνηση, μετά την νομοθετική αλλαγή που κάναμε.

Δύο, λοιπόν, διαφορετικές διατάξεις σε ανώτατο επίπεδο συμφωνούν στα ίδια συμπεράσματα. Αυτό είναι αυτό το οποίο λέει η Δικαιοσύνη και οφείλει το σύνολο του πολιτικού συστήματος ως μια ένδειξη ελάχιστου, αυτονόητου σεβασμού στην ανεξαρτησία των εξουσιών, να το σεβαστεί.

Όλα τα υπόλοιπα θεωρώ ότι είναι διατυπώσεις, οι οποίες στρέφονται ευθέως ενάντια στη διάκριση των εξουσιών και χρειάζεται αυτοσυγκράτηση, γιατί μιλάμε για αποφάσεις, το ξαναλέω, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια μακρά πορεία στη Δικαιοσύνη.

Είναι επικίνδυνη η λογική διαχωρισμού των δικαστικών αποφάσεων. Αυτές που μας αρέσουν και πανηγυρίζουμε και αποθεώνουμε τους δικαστές ή αυτές που δεν μας αρέσουν, όπως κάνει δυστυχώς και στη μία και στην άλλη περίπτωση και αμφισβητούμε τη Δικαιοσύνη».

Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: «Πανηγυρίζει μόνο για αποφάσεις που του αρέσουν»

Σχετικά με τη συνέντευξη-καταδίκη του Νίκου Ανδρουλάκη και τα «βέλη» του για την απόφαση, σχολίασε:

«Ως προς το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, της αναφοράς σας, τέλος πάντων, στον κ. Ανδρουλάκη, φανταζόμαστε όλοι τον λόγο της συνέντευξης Τύπου που προανήγγειλε σήμερα.

Μακάρι να μας εκπλήξει ευχάριστα και στη σημερινή συνέντευξη Τύπου να μιλήσει για τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν την κοινωνία και ασχολούνται τα κόμματα και να μην μετατραπεί για άλλη μια φορά σε ένα αυτόκλητο κριτή της Δικαιοσύνης, που είτε να πανηγυρίζει όταν του αρέσει μια απόφαση, είτε να καταδικάζει τη Δικαιοσύνη, να παίρνει αποστάσεις από τη Δικαιοσύνη όταν δεν του αρέσει.

Δεν είδαμε κάποια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για όσα πολύ σημαντικά για τη χώρα, όχι για την Κυβέρνηση, την παράταξη της Ν.Δ., διημείφθησαν αυτό το διήμερο, περίπου τις δυο μέρες, τέλος πάντων, παρουσίας του Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα.

Μακάρι σήμερα να μας εκπλήξει και να ακούσουμε ένα πρόγραμμα κοστολογημένο. Φαντάζομαι ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Θα ακούσουμε για άλλη μια φορά τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να μετατρέπεται σε σχολιαστή δικαστικών αποφάσεων».