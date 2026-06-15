Με το σύνηθμα «Τώρα μιλάμε», ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνει λόγο από την πλατεία 17ης Αυγούστου 1944 (Οσίας Ξένης ) στη Νίκαια, στον πρώτο κύκλο συναντήσεών του με τους πολίτες.

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Τσίπρας: Ο λόγος στους πολίτες

Μελίνα

Τον λόγο πήρε πρώτα η Μελίνα, μέχρι πρότινος μαθήτρια και υποψήφια στις Πανελλαδικές, λέγοντας:

«Θέλω να εκφράσω κάθε μαθητή που ένιωσε ότι η ζωή του δεν ανήκε στον ίδιο. Το εκπαιδευτικό σύστημα τρώει χρόνια από τις ζωές μας, ενώ για την πλειονότητα των μαθητών, το λύκειο έχει γίνει συνώνυμο του άγχους και της εξάντλησης.

Η υπέρογκη ύλη είναι αδύνατο να διδαχθεί αποτελεσματικά και ουσιαστικά μόνο σε μία χρονιά. Έτσι καταφεύγουμε στα φροντιστήρια. Πόσο δωρεάν είναι τελικά η «δωρεάν» εκπαίδευση που μας πλασάρουν;

Δεν προκαλεί εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία σταθερή μείωση των υποψηφίων, όλο και περισσότεροι νέοι δεν εμπιστεύονται το σύστημα και στρέφονται εναντίον του».

Βάιος

Στη συνέχεια το μικρόφωνο πήρε ο Βάιος, μουσικός στο επάγγελμα, αναφέροντας: «Πολλές φορές στη δουλειά μας, αυτό που αναφέρουμε είναι η διάρκεια στον χρόνο. Το πώς θα είναι μετά κάποιος αν καταξιωθεί στον χώρο της τέχνης. Δουλεύω από πολύ μικρός σε μουσικές σκηνές είτε ως μαέστρος, και τώρα σε θέατρο και στον κινηματογράφο.

Αυτό το συνάντησα, με τρόμο, την περίοδο της καραντίνας. Οι καλλιτέχνες βιώσαμε απαξίωση, δεν υπήρχαμε πουθενά. Πουθενά στην Ευρώπη δεν έγινε αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Οριακά δεν υπάρχει όποιος ασχολείται με την τέχνη, θεωρείται ότι απλά κάνει το χόμπι του.

Πήγα σε δημόσιο μουσικό σχολείο. Ε¨δωσα και εγώ Πανελλαδικές, αλλά σε πράγματα που δεν διδασκόμουν ποτέ στο μουσικό σχολείο. Η μήτρα του προβλήματος είναι ότι εκπαιδευόμαστε χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Το Υπουργείο Πολιτισμού αυτή την εποχή ασχολείται περισσότερο με τα μάρμαρα παρά με τους ανθρώπους».

Δημήτρης

Μίλησε μετά ως εκπρόσωπος του εμπορικού κλάδου, ο Δημήτρης Μητσοτάκης, που διατηρεί ένα κατάστημα γενικού εμπορίου στην περιοχή της Νίκαιας:

«Τα ράφια μας είναι πλέον άδεια. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του πολίτη. Ο καταναλωτής πηγαίνει πλέον στα πολυκαταστήματα και στα Temu, ενώ εμείς με νύχια και με δόντια προσπαθούμε να κρατήσουμε τα μαγαζιά μας.

Κάνουμε τον αγώνα μας, στη Νίκαια είχαμε 8 εμπορικούς δρόμους κάποτε, τώρα είναι δύο και πάνε να κλείσουν. Εγώ έχω κατάστημα με χρώματα και σιδηρικά. Σε λίγα χρόνια δεν θα μπορώ να το κρατάω».