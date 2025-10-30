Live οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τη λειψυδρία - Το σχέδιο της κυβέρνησης

Τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας παρουσιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων της ΕΥΔΑΠ στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Το πλήρες σχέδιο θα εξειδικευτεί δύο ώρες αργότερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ Χάρη Σαχίνη.

Προς υλοποίηση τίθεται ένα επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη διαχείριση των υδάτων, το οποίο στοχεύει στην ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος με έμφαση στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνοντας βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα.

Η λύση όπως εκτιμάται είναι τα μεγάλα έργα υποδομής εξ ού και στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδίου βρίσκεται η Λίμνη Κρεμαστών και η σύνδεσή της με τους ταμιευτήρες του Ευήνου και του Μόρνου. Αν και το έργο υπολογίζεται πολύ δαπανηρό η μεγαλύτερη λίμνη στην Ελλάδα με σημαντικότερο «τροφοδότη» τον ποταμό Αχελώο θεωρήθηκε η πλέον αξιόπιστη και βιώσιμη μακροπρόθεσμα.

Για τη μόνιμη λύση της τροφοδοσίας του ταμιευτήρα το Εύηνου μέσω της λίμνης Κρεμαστών με τη σύνδεση δια σηράγγων των ποταμών Κρικελοπόταμου και Καρπενησιώτη έχει ήδη ολοκληρωθεί η προμελέτη και δρομολογείται η προκήρυξη για την ανάθεση της κύριας μελέτης, αλλά πρόκειται για μεγάλης εμβέλειας έργο που απαιτεί τουλάχιστον 3 με 4 χρόνια.

Οι πληροφορίες θέλουν την ΕΥΔΑΠ να εξετάζει ως ένα πιο άμεσο «όπλο» και δικλείδα ασφαλείας την αφαλάτωση, έχοντας ήδη αναθέσει σε εταιρία συμβούλων τη μελέτη για πιθανές θέσεις και χωροθέτηση εργοστασίου με Μαραθώνα, Λαύριο και Άσπρα Σπίτια Θήβας να μπαίνουν στο «μικροσκόπιο».