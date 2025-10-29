Με κορονοϊό ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Μέσω τηλεδιάσκεψης το Υπουργικό Συμβούλιο

Με κορονοϊό διαγνώστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ως εκ τούτου το υπουργικό συμβούλιο που είχε προγραμματιστεί για σήμερα στις 12:00 θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο πρωθυπουργός έχει πολύ ελαφρά συμπτώματα και είναι από το πρωί στο γραφείο του. H διάγνωση έγινε το βράδυ της Τρίτης.

Το απόγευμα θα παραστεί και θα μιλήσει κανονικά με μάσκα στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτηρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που έχει προγραμματιστεί για τις 18:00, καθώς η εκδήλωση θα είναι σε ανοικτό χώρο.

ΟΠΕΚΕΠΕ και αγροτικές επιδοτήσεις στο επίκεντρο του υπουργικού συμβουλίου

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ναντίν Χαρδαλιά για το Reader, η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μετάβασή του στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με στόχο τη διαφάνεια στις κοινοτικές ενισχύσεις αγροτών και κτηνοτρόφων θα βρεθεί στο επίκεντρο του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου στις 12 το μεσημέρι και της εισήγησης του Πρωθυπουργού σε αυτό, καθώς θα γίνει η παρουσίαση των σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργός Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Σε μια περίοδο όπου οι έρευνες της δικαιοσύνης και της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τους επιτήδειους που εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις είναι σε πλήρη εξέλιξη και το ελληνικό FBI συνδράμει με την εξάρθρωση κυκλωμάτων μεγάλης κλίμακας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει σε κάθε ευκαιρία το μήνυμα ότι «δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις».

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο, κλόνισε την εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία απαιτεί αυστηρούς και ενδελεχείς ελέγχους οι οποίοι προκάλεσαν με τη σειρά τους καθυστερήσεις στις πληρωμές. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ικανοποίηση των απαιτήσεων της Κομισιόν και την πληρωμή των αγροτών το συντομότερο δυνατόν, αποφεύγοντας από τη μία νέα πρόστιμα για τη χώρα ή αναστολή των αγροτικών επιδοτήσεων κα από την άλλη τη μεγαλύτερη αγανάκτηση του υγιούς πρωτογενούς τομέα που μπορεί να εκδηλωθεί με μπλόκα στους δρόμους.

Στην ουσία όπως το περιγράφουν κυβερνητικά στελέχη η κυβέρνηση έχει μπροστά της μία δύσκολη ανηφόρα δύο μηνών με πολλές στροφές η οποία δεν επιτρέπει λάθη. Και αυτό το εγχείρημα καλείται να φέρει εις πέρας ο Κωστής Χατζηδάκης σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο ίδιος άλλωστε είχε την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες συνάντηση με την επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε. με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής ροής των αγροτικών επιδοτήσεων.