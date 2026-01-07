Λοβέρδος για κόμμα Καρυστιανού: «Απευθύνεται κυρίως στους... ψεκασμένους»

Για το κόμμα που ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού ρωτήθηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος σε πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΙ.

«Λογικά απευθύνεται στο 100% της ελληνικής κοινωνίας, όπως ο καθένας που κάνει ένα κόμμα. Είδαμε ότι αντέδρασε η αντιπολίτευση. Αντιδρούν αυτοί που απειλούνται» είπε ερωτηθείς σε ποιους απευθύνεται το κόμμα.

Στη συνέχεια σχετικά με τον χώρο που θα επιλέξει ένα κόμμα Καρυστιανού ο κ. Λοβέρδος είπε ότι «υπάρχει ο χώρος των λεγόμενων ''ψεκ''. Αυτός ο χώρος δεν είναι μικρός». Ακολούθως ο Δημήτρης Οικονόμου τον ρώτησε εάν απευθύνεται και εκεί και ο κ. Λοβέρδος απάντησε ότι «απευθύνεται κυρίως εκεί».

Μαρία Καρυστιανού: Η ανακοίνωση της ίδρυσης κόμματος

Ξεκάθαρο μήνυμα πως θα ιδρύσει κόμμα έστειλε το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου η Μαρία Καρυστιανού, το οποίο θα κατέβει στην επόμενη εκλογική διαδικασία, όμως δεν ξεκαθάρισε αν θα αποτελέσει ηγετικό στέλεχος.

Καθώς βρέθηκε καλεσμένη στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra, η Μαρία Καρυστιανού άνοιξε τα χαρτιά της λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του».

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως αυτό το κίνημα ξεκίνησε αυθόρμητα και οδηγήθηκε μέχρι εδώ, στοχεύοντας την κάθαρση της χώρας και είναι ανιδιοτελές, χωρίς ωστόσο να κάνει ανακοινώσεις για το όνομα του κόμματος.

«Αυτό το κίνημα που ξεκίνησε αυθόρμητα και οδηγήθηκε εδώ και ο τελικός στόχος που είναι η κάθαρση της χώρας και είναι ανιδιοτελής. Αυτό το κίνημα, οι άνθρωποι που θα το αγκαλιάσουν θα δείξουν και τον ηγέτη του. Για το όνομα του κόμματος δεν θα κάνω ανακοινώσεις, θα δείξει» είπε.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεων της τόνισε ότι προκειμένου να απαντηθούν όσα μένουν κρυφά στην υπόθεση των Τεμπών θα φτιάξει όχι μόνο κόμμα αλλά θα κάνει οτιδήποτε χρειαστεί.

Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε παράλληλα ότι «οργανώνεται πολύ γοργά αυτή η προσπάθεια», δηλώνοντας μεταξύ άλλων: «Η κοινωνική αφύπνιση έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι συγκινητική η επιθυμία ανθρώπων με εντυπωσιακά βιογραφικά να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια».

«Δεν επιθυμούμε ανθρώπους με εμπλοκή σε πολιτικούς χώρους. Η καθαρότητα, ο εθελοντισμός και η ακεραιότητα του χαρακτήρα είναι στα βασικά για εμάς» τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στο πρόσωπο του κ. Φαραντούρη η κ. Καρυστιανού σημείωσε: «Γνώρισα από κοντά τον κ. Φαραντούρη, έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης, ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που αγκαλιάζουν κινήσεις σαν και αυτή, που έχει ως βασικό αίτημα την κάθαρση».

Αρνητική σε κάθε μετεκλογική συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα είπε: «Ο κ. Τσίπρας έχει υπογράψει το χειρότερο μνημόνιο κι έχει υποθηκεύσει το κράτος σα να είναι δική του περιουσία, για 100 χρόνια. Δεν είχε ξανακυβερνήσει κι είχε βγει λέγοντας, θα τα αλλάξω όλα. Μας ανέβασε ψηλά και μετά μας γκρέμισε. Αυτό είναι το χειρότερο για μένα, ότι μας εξαπάτησε».

Η κ. Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, αναφέρθηκε επίσης στις αντιρρήσεις που έχουν εκφράσει μέλη του συλλόγου: «Σέβομαι πάρα πολύ τη γνώμη των συγγενών, σε αυτά τα τρία χρόνια διαφωνώ με κάποια πράγματα που κάνουν κάποιοι, δεν το έχω πει όμως ποτέ δημόσια. Δε μου έχει ζητηθεί μέχρι σήμερα να παραιτηθώ από τον Σύλλογο, τον Μάρτιο τελειώνει η θητεία μου», είπε ενώ ζήτησε «να μην ευτελίζουν τον αγώνα της».