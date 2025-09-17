Λοβέρδος: «Κάνω νέα αρχή πολιτικά, δεν θα ανοίξω βεντέτα με το ΠΑΣΟΚ» - Η πρώτη του εμφάνιση ως στέλεχος ΝΔ

Ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε εχθές στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα (17/09) τοποθετήθηκε δημόσια αναφορικά με το γιατί έκανε την συγκεκριμένη επιλογή και γιατί έγινε την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, o Ανδρέας Λοβέρδος σχολίασε την επιλογή του για την ένταξη του στο κόμμα τη δεδομένη χρονική στιγμή: «Το τώρα σημαίνει ότι η δική μου ένταξη δεν έγινε την περίοδο 41%, γίνεται στα πιο δύσκολα»

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι μίλησε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά τον ανασχηματισμό του Μαρτίου και ότι η συμφωνία για την προσχώρηση στη Νέα Δημοκρατία «έκλεισε» σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό τον Ιούνιο.

Στη συνέχεια δήλωσε: «Επιλογή μου είναι να στηρίξω τη σταθερότητα της χώρας που μπορεί να εξασφαλίσει μόνο η Νέα Δημοκρατία» είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ ο πρώην υπουργός συμπληρώνοντας ότι «η κρίση στη Γαλλία σου δείχνει τι μπορεί να πάθεις χωρίς σταθερότητα»

«Εγώ έκανα μια αρχή που θα τη στηρίξω, θα δώσω μάχη σταυρού στον Νότιο Τομέα. Δεν πήγα στη ΝΔ για να πάρω, εγώ θέλω να δώσω στη χώρα μου» πρόσθεσε ο κ. Λοβέρδος τονίζοντας ότι «το να υπηρετείς τη σταθερότητα της χώρας είναι πρόκληση κυρίαρχη για μένα».

Ανδρέας Λοβέρδος: Τι δήλωσε για ΠΑΣΟΚ και Ανδρουλάκη

Σε ερώτηση αναφορικά με το ΠΑΣΟΚ, κόμμα που άνηκε για χρόνια ο κύριος Λοβέρδος, απάντησε: «Κάνω μια νέα αρχή πολιτικά. Δεν θα απαντήσω στον χώρο που μου απευθύνεται με ταραχή ούτε θα ανοίξω βεντέτα».

«Μου φαίνεται ότι δεν στέκει πολιτικά ένας ηγέτης που μετριέται στις δημοσκοπήσεις για την καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 7% να ζητά εκλογές» πρόσθεσε για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το αίτημά του για πρόωρες εκλογές.

Όταν λες να φύγει κάποιος και δεν λες ποιος να έρθει, και αυτοί που το ζητούν δεν λένε ούτε καλημέρα μεταξύ τους, τότε ο κίνδυνος αστάθειας γίνεται πρώτος. Η ακυβέρνησία δεν είναι καλό πράγμα. Δεν μπορείς να λες εκλογές όταν μετριέσαι διαρκώς και έχεις κριθεί επανειλημμένως σε εκλογές ότι δεν σε θεωρεί εναλλακτική λύση» κατέληξε ο κ. Λοβέρδος.