Διέξοδο στο «αγκάθι» των αγροτικών μπλόκων αναζητά η κυβέρνηση που παρακολουθεί με έντονο προβληματισμό την προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων με πιο εντατικούς αποκλεισμούς λιμανιών, αεροδρομίων και παρακαμπτήριων των εθνικών οδών.

Το κυβερνητικό επιτελείο βρίσκεται σε αναζήτηση πρόσθετης παροχής προς αγρότες και κτηνοτρόφους, καθώς σε αντίθεση με μία μερίδα κυβερνητικών στελεχών που εκτιμούν ότι η ομαλοποίηση της ροής των πληρωμών μέχρι το τέλος του έτους θα λειτουργήσει εκτονωτικά, άλλοι αξιωματούχοι βλέπουν μπροστά τους τον κίνδυνο της αναγκαστικής σύγκρουσης εκτιμώντας ότι η κατάσταση είναι δύσκολο να εκτονωθεί πριν τα Χριστούγεννα κι ενώ η ΕΛ.ΑΣ θα καλείται να διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση των αγαθών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας ενόψει εορτών.

Το «αντίδοτο» για την εκτόνωση, ωστόσο, δεν είναι εύκολη υπόθεση καθώς οι δημοσιονομικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι, ενώ ορισμένα εκ των αιτημάτων των αγροτών όπως για παράδειγμα αυτό περί εγγυημένων τιμών δεν μπορούν εξ αντικειμένου να ικανοποιηθούν.

Στο τραπέζι του Μεγάρου Μαξίμου τέθηκαν σε συσκέψεις τις προηγούμενες ημέρες μία σειρά από σενάρια για την επιπλέον οικονομική ανακούφιση του πρωτογενούς τομέα και οι οριστικές αποφάσεις αναμένονται την τρέχουσα εβδομάδα.

Το βασικότερο μέτρο που εξετάζεται είναι η παράταση του φθηνού αγροτικού ρεύματος στα 9,2 λεπτά για έναν επιπλέον χρόνο είτε η μεγαλύτερη μείωση του με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής. Κυβερνητικά στελέχη το θεωρούν πιο εφικτό σε σχέση με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία που ζητούν οι αγρότες και ενέχει όπως λέγεται τεχνικές δυσκολίες. Υπό επεξεργασία τίθεται κατά πληροφορίες και η πρόσθετη αύξηση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Η ενσυναίσθηση ότι η καθυστέρηση των πληρωμών λόγω των αυστηρών ελέγχων που απαίτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυσχέρανε τη θέση των αγροτών, οδηγεί την κυβέρνηση σε μία πιο ήπια γραμμή προς το παρόν, με τον Πρωθυπουργό να δείχνει προσωπικά την οδό του διαλόγου καλώντας τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα να αποφύγουν τις ακρότητες και ανοίγοντας παράθυρο – όπως λένε αρμόδιες πηγές – για μία συνάντηση με τον ίδιο.

«Οι λύσεις έρχονται μέσα από διάλογο. Οι ακραίες μορφές διαμαρτυρίας, όπως τα μπλόκα, μπορεί να εκφράζουν πίεση, αλλά τελικά δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων και δεν βοηθούν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα», ήταν το μήνυμα που τους έστειλε μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του στο facebook, δηλώνοντας ότι κατανοεί τη δυσαρέσκεια που προκάλεσαν οι καθυστερήσεις και διαβεβαιώνοντας πως «οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που είναι η συντριπτική πλειονότητα, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Όσα χρήματα δικαιούνται, θα τα λάβουν στο ακέραιο».

Ο διάλογος, ωστόσο, σκοντάφτει προς ώρας σε δύο βασικά προβλήματα. Την απουσία ενιαίας εκπροσώπησης του αγροτικού κινήματος σε όλη τη χώρα και την απουσία κοινών αιτημάτων καθώς κάθε μπλόκο θέτει τη δική του ατζέντα.

Ορισμένοι μάλιστα αρνούνται και ευθέως το διάλογο. Για το Μέγαρο Μαξίμου όμως απαραίτητη προϋπόθεση για μια συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου που θα έχει αποτέλεσμα αποτελεί ο διάλογος να γίνει «συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα».

Η κυβέρνηση πάντως ρίχνει στη «μάχη» και την ταχεία ολοκλήρωση των πληρωμών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων μέχρι το τέλος του έτους. Τα 1,2 δις που υπολείπονται θα καταβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου ανεβάζοντας το συνολικό ποσό για φέτος στα 3,7 από 3,1 δις πέρσι. «Θα λάβουν δηλαδή 600 εκατομμύρια περισσότερα φέτος», τονίζεται, ενώ αυτή την εβδομάδα θα πληρωθεί και το Μέτρο 23.

Στο ασφυκτικό pressing που ασκεί στην κυβέρνηση η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των αγροτών προστέθηκαν χθες και οι αιχμηρές πολιτικές παρεμβάσεις των πρώην Πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

«Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία.

Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους», σχολίασε ο κ. Σαμαράς με δήλωσή του.

Ενώ μιλώντας σε εκδήλωση της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος στην Ξάνθη, ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι: «οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους. Να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους» και αφήνοντας αιχμές για τη διαχείριση του αγροτικού προειδοποίησε πως «η επαπειλούμενη ερήμωση της υπαίθρου συνιστά μείζονα εθνική απειλή».

