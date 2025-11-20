Την ώρα που ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε αναβρασμό και υπό ορατό τον κίνδυνο για Χριστούγεννα με τα τρακτέρ στους δρόμους, το κυβερνητικό επιτελείο επιδίδεται σε αγώνα δρόμου με στόχο αφενός την εξειδίκευση της απευθείας έκτακτης ενίσχυσης των κτηνοτρόφων για τη θανάτωση ζώων από την ευλογιά, αφετέρου την τήρηση του χρονοδιαγράμματος πληρωμής της βασικής ενίσχυσης.

Η συμπληρωματική αποζημίωση που προανήγγειλε προχθές ο Πρωθυπουργός μέσω της συχνότητας της ΕΡΤ για τους κτηνοτρόφους αναμένεται να παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα - πιθανότατα μέχρι την Τετάρτη (26/11) - από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, με την προσδοκία να δώσει πραγματική ανάσα σε όσους είδαν τα κοπάδια τους να αφανίζονται.

Η ευλογιά υπολογίζεται ότι έχει επηρεάσει περίπου 2.500 με 3.000 κτηνοτρόφους σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι αναγκάστηκαν να θανατώσουν περί τα 400.000 αιγοπρόβατα με την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου στη χώρα να αγγίζει το 8%, ενώ παρά τα αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας η νόσος εξακολουθεί να προσβάλλει κοπάδια σε πολλές περιοχές της χώρας.

Πάνω από 50 εκατ. ευρώ το συνολικό κονδύλι

Με τις έως τώρα πληροφορίες - καθώς ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος του κρατικού προϋπολογισμού εξετάζεται ενδελεχώς - το συνολικό κονδύλι που θα καταβληθεί μέχρι το τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, συνεπώς το ποσό της extra επιδότησης υπολογίζεται περίπου στα 125 ευρώ ανά ζώο πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των θανατωθέντων ζώων ανά παραγωγό.

«Τα μέτρα αυτά θα αφορούν ουσιαστικά την κάλυψη απώλειας εισοδήματος και θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις αποζημιώσεις που ήδη καταβάλλονται για τα θανατωθέντα ζώα και τις ζωοτροφές, δίνοντας μια μεγάλη ανάσα στον κτηνοτροφικό κόσμο», σημείωσε ο Κώστας Τσιάρας μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100.3.

Μένει να διευκρινιστεί τόσο το ακριβές ποσό, όσο και το κατά πόσο ο αλγόριθμος βάσει του οποίου θα γίνει ο υπολογισμός της ενίσχυσης θα σχετιστεί και με την ηλικία του ζώου που θανατώθηκε ή με εισοδηματικά κριτήρια του προηγούμενου έτους βάσει τιμολογίων.

Οι αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές σε όσους αναγκάστηκαν να κρατούν τα ζώα τους σε εγκλεισμό λόγω των περιοριστικών μέτρων έχουν ήδη χορηγηθεί, αλλά δεν επαρκούν, καθώς η απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου στην παρούσα φάση οδηγεί τους κτηνοτρόφους σε οικονομικό αδιέξοδο. Γι’ αυτό και η κυβέρνηση τρέχει με ταχύτητα τις διαδικασίες για τη συμπληρωματική επιδότηση.

Στην τελική ευθεία βρίσκονται και οι διασταυρωτικοί έλεγχοι προκειμένου να τηρηθεί η δέσμευση για προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, η οποία ανέρχεται περίπου στα 600 εκατομμύρια ευρώ. Και ο χρόνος είναι πολύτιμος την ώρα που αγρότες και κτηνοτρόφοι συντονίζουν πανελλαδικά τη δράση τους διαμαρτυρόμενοι για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, τις επιπτώσεις της ευλογιάς και το υψηλό κόστος παραγωγής.

Την Κυριακή (23/11) στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας όπου αναμένεται να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για μπλόκα.