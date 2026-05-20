Μαρία Καρυστιανού: Το απόγευμα της Πέμπτης στην Θεσσαλονίκη η ανακοίνωση του νέου κόμματος

Ραντεβού αύριο το απόγευμα στις 6.30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη δίνει η Μαρία Καρυστιανού για την πρώτη επίσημη συγκέντρωση του κόμματός της.

Την ίδια ώρα απαντά σε όσους «μηχανεύονται διάφορα» για να εμποδίσουν τον «αγώνα» της αναφέροντας:

«Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν.

Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.

Έτσι λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο Πέμπτη 6.30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μία αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή».

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Καρυστιανού, μόλις χθες (19/5) κατέθεσε μήνυση κατά του Νίκου Καραχάλιου, όπως και ο Θανάσης Αυγερινός, κατηγορώντας τον πρώτο για συκοφαντική δυσφήμιση, μετά την ανάρτηση για την «ίδρυση κόμματος με εντολή από τη Μόσχα».

Στην αναφορά, ο Νίκος Καραχάλιος καλείται να καταθέσει την «εντολή της ίδρυσης του κόμματος με εντολές από τη Μόσχα», που σύμφωνα με τον ίδιο, μετέφερε ο Θανάσης Αυγερινός στην Μαρία Καρυστιανού.