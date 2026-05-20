Νίκος Ζιάγκος: «Η Καρυστιανού είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα - Ο προπάππος μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος»

Αύριο Πέμπτη 21 Μαΐου πρόκειται να γίνουν τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Ανάμεσα στα πρόσωπα που θα δούμε στο πλευρό της είναι και ο ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από τις βιντεοταινίες των 80s Νίκος Ζιάγκος.

«Αρχικά πήγα στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού γιατί εκτός του ότι περνάει αυτή η τραγική κατάσταση αυτή η γυναίκα, όλοι λέγαμε ότι μια μέρα μπορεί να κάνει ένα κόμμα και είπα μακάρι να γίνει να πάω κι εγώ.

Διότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική, και σχεδόν τη σιχαίνομαι. Αλλά εδώ δεν πρόκειται απλά για πολιτική. Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Είπα λοιπόν ότι όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Βλέπω μεγάλη αναταραχή», εξήγησε αρχικά ο ηθοποιός μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Και συνεχίζοντας ανέφερε: «Θέλουν να την αποδομήσουν. Κι εγώ λέω «παιδιά, ελάτε στο κόμμα». Εύχομαι να βγει με μεγάλο ποσοστό η Μαρία. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο, είναι ένα καταπληκτικό, εξαίσιο πλάσμα. Μια πραγματικά σύγχρονη Μπουμπουλίνα, και της το ‘πα και συγκινήθηκε νομίζω. Και πάμε όλοι μαζί παιδιά για να πάρουμε τη χώρα μας πίσω. Διότι είμαστε υπό κατοχή, και το ξέρετε».

Σχετικά με το αν μίλησε με τη Μαρία Καρυστιανού για τις θέσεις του κόμματός της, είπε: «Δεν προλάβαμε ακόμα γιατί ήταν πολύς κόσμος μέσα στο γραφείο. Στο διαδίκτυο γίνεται της παλαβής, αλλά στο διαδίκτυο όπως ξέρετε, υπάρχουν και πάρα πολλά τρολάκια. Πληρωμένα τρολάκια, που σπεύδουνε να υποβαθμίσουνε, να θάψουνε, να λιθοβολήσουνε, έτσι; Ήδη η Μαρία με τον Θανάση κάνανε μήνυση σε κάποιον, ο οποίος είπε ότι είναι το κόμμα κατ’ εντολή του Βλαντιμίρ Πούτιν και κάτι μπούρδες».

Νίκος Ζιάγκος: Οι παλιότερες δηλώσεις του γύρω από τον εθισμό του σε σεξ

Αναφορικά με παλαιότερες δηλώσεις του για τις 3.800 γυναίκες και τον εθισμό του στο σεξ, απάντησε: «Αυτά είναι μπούρδες που βγάζουνε τα τρολάκια… κατ’ εντολήν του καθεστώτος. Και βέβαια, είναι το μόνο που μπορούν να βρούνε για να σε θάψουνε. Και άλλωστε αυτό είχε γίνει το ’11, ένα αρνητικό μάρεκτινγκ που είχα κάνει τότε. Καταλάβατε; Ένα τρολάρισμα που έκανα στα σπαλιάρια. Όποιος δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι τρολάρισμα, είναι ένας ηλίθιος. Δεν μπορούν να με βλάψουνε πουθενά.

Ξέρετε πώς ονομάζω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης; Μέσα μαζικής εξαπάτησης. Η Μαρία Καρυστιανού, είναι το πραγματικά καθ’ ύλην αρμόδιο άτομο, που θα ασχοληθεί με τα παιδιά και όλα τα θέματα των παιδιών. Διότι είναι μια χαροκαμένη μάνα. Η Μαρία Καρυστιανού σαν συμβολισμός, είναι μία σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάππους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος».