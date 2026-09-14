Μαρία Καρυστιανού: «Στόχος μας να αλλάξουμε την Ελλάδα - Καμία συνεργασία με συστημικά κόμματα»

«Ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε την Ελλάδα. Να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα που πνέει τα λοίσθια, να αντιμετωπίσουμε σοβαρά και αποτελεσματικά την ακρίβεια, τα καρτέλ, την ασυδοσία των τραπεζών, να βοηθήσουμε τον κάθε ένα επαγγελματία να σταθεί στα πόδια του, να βοηθήσουμε στο δημογραφικό, όπου οι γεννήσεις όσο πάνε και μειώνονται. Στόχος μας είναι λοιπόν μία καινούργια, δημοκρατική, αναγεννημένη πολιτεία», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού από την Πάτρα.

Η πρόεδρος του κινήματος, «Ελπίδα για την Δημοκρατία», παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων, στην Πάτρα, στο πλαίσιο της περιοδείας της στην Αχαΐα.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Μαρία Καρυστιανού σημείωσε ότι «δεν ήρθαμε για να φύγουμε», προσθέτοντας ότι «δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στην κάθαρση, στη λογοδοσία και στην τιμωρία».

Απαντώντας σε ερώτηση, για το αν το κίνημα «Ελπίδα για την Δημοκρατία», υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα, σε περίπτωση που εισέλθει στη Βουλή, αλλά υπάρχει ενδεχόμενο ακυβερνησίας, είπε: «Δεν θα υπάρξει ακυβερνησία, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ακυβερνησία. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και να κυβερνηθεί σωστά. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση σχετικά με την δίκη που διεξάγεται για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Η υπόθεση των Τεμπών έχει πολύ βολικά τεμαχιστεί σε πολλές, πολλές μικρές δίκες. Έχουμε λοιπόν μία άλλη δίκη, για εμένα δίκη παρωδία, διότι μία δίκη, η οποία δεν έχει μέσα όλες τις κατηγορίες και όλους τους κατηγορούμενους και κυρίως για το θέμα της πυρόσφαιρας, που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έκαψε ζωντανούς 27 ανθρώπους, δεν είναι δίκη. Είναι δίκη παρωδία για να γίνει, να τελειώσει η κατάσταση, να δοθούν ποινές πλημμεληματικού χαρακτήρα και να μπει η υπόθεση στο αρχείο».

