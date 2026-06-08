Μαριλένα Σούκουλη: Ποια είναι η νέα υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Μετά τον νέο ανασχηματισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Ιουνίου, η Μαριλένα Σούκουλη αναλαμβάνει ως Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η βουλεύτρια που αναλαμβάνει Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά, ξεκίνησε να εργάζεται ως Μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα από το 1996.

Σύμφωνα με πηγές της ΝΔ, είναι μια νέα γυναίκα, με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο, βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ από το 2019, μπορεί να προσφέρει στο κρίσιμο χαρτοφυλάκιο της Χωροταξίας και του Αστικού Περιβάλλοντος, της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, καθώς και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών.

Η ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου.