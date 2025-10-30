Μαρινάκης: Διάψευση για αυξήσεις στο ρεύμα - «Καμία έρευνα για τη σημαιοφόρο στην παρέλαση»

Ο Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των Πολιτικών Συντακτών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων για τα δημοσιεύματα με τις αυξήσεις τιμών ρεύματος στα πράσινα τιμολόγια, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την μαθήτρια με το σύμβολο της Παλαιστίνης στην παρέλαση και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αρχικά, αναφορικά με τα δημοσιεύματα που θέλουν τις τιμές στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος να αυξάνονται κατά 15% , απάντησε: ««Δεν γνωρίζω για καμία αύξηση αυτή τη στιγμή, ούτε υπάρχει κάτι τέτοιο στο τραπέζι. Τις τελευταίες φορές που γράφτηκε κάτι τέτοιο διαψεύστηκε από την ίδια την πραγματικότητα.

Έχουμε αποδείξει βέβαια, ότι στις περιπτώσεις που έχουμε κάποιες αυξήσεις σε προηγούμενες φορές στις τιμές της λιανικής, τότε έρχεται το κράτος και στηρίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό, φτάνοντας μέχρι και το 100% για τα κοινωνικά τιμολόγια, για να μην περνάνε αυτές οι αυξήσεις στους πολίτες. Δεν είμαστε όμως εκεί, ούτε υπάρχει αυτή η εικόνα», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

«Έχουμε εδώ έναν πίνακα: τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές. Γιατί ακούγονται διάφορα, ότι η Ελλάδα έχει το πιο ακριβό ρεύμα και παρά το γεγονός ότι ζούμε στη χώρα που διακινούνται περισσότερα fake news από όσα μπορούμε να παρακολουθήσουμε, όχι μόνο εμείς ως κυβέρνηση, αλλά η κοινωνία η ίδια, από την αντιπολίτευση και κάποια μέσα ενημέρωσης.

Αυτός εδώ είναι ο πίνακας. Πηγή, είναι η Eurostat. Είναι το πρώτο εξάμηνο του 2025 και η Ελλάδα είναι η δέκατη χώρα από το τέλος, δηλαδή η δέκατη χώρα με φθηνότερο ρεύμα. Μπορείτε να δείτε τον πίνακα εδώ. Εδώ είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ είναι η Ελλάδα. Εδώ είναι το φθηνότερο ρεύμα που έχει η Ουγγαρία, η Μάλτα, τέλος πάντων, 10η φθηνότερη χώρα είναι η Ελλάδα».

Μαρινάκης για τη μαθήτρια με παλαιστινιακό σύμβολο: «Δεν δόθηκε καμία εντολή στο ΥΠΑΙΘ»

Αναφορικά με τη μαθήτρια που φορούσε κονκάρδα με τη σημαία της Παλαιστίνης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Δεν υπάρχει καμία δήλωση από κανένα στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας για πειθαρχική έρευνα εναντίον της μαθήτριας. Το διαψεύδει. Δεν υπάρχει καν τέτοια διάθεση.

Δεν ξέρω που το βρήκαν αυτοί που το έγραψαν. Προφανώς είναι άλλο ένα ψέμα. Ουδέποτε έγινε τέτοια δήλωση, δεν δόθηκε καμία εντολή λέει το Υπ. Παιδείας, όταν ρωτήθηκε ο ΓΓ είπε θα ενημερωθεί απλά.

Μαρινάκης για Κωνσταντοπούλου: «Θέλει να κάνει καριέρα από μια τραγωδία»

Ερωτηθείς για την Ζωή Κωνσταντοπούλου και για το πως σχολιάζει η κυβέρνηση την τοξικότητα που αυξάνεται στη Βουλή: «Η παρουσία της Κωνσταντοπούλου και ο τρόπος που απαντάει είναι ντροπή για τον κοινοβουλευτισμό.

Είναι η επιτομή της υποκρισίας. Είναι η πρώτη μεταξύ πολλών πολιτικών που θέλουν να κάνουν καριέρα από μια τραγωδία. Είναι ο ορισμός την ντροπής της χυδαιότητα, προσβάλει την λειτουργεία του κοινοβουλευτισμού της χώρας, σε τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούμε να στεκόμαστε έστω και εμμέσως αρωγοί».

Τι δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η μεταφορά του ρόλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποσκοπεί στη διασφάλιση της αξιοπιστίας της χώρας στον κρίσιμο τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Η μετάβαση, με τελικό στόχο υλοποίησης την 1η Ιανουαρίου του 2026, θα πραγματοποιηθεί με τη μεταρρύθμιση στρατηγικού χαρακτήρα, που εγκρίθηκε από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο και στηρίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες:

Πυλώνας 1 : Μεταφορά της Διαπίστευσης του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και, παράλληλα, όλων των αρμοδιοτήτων του οργανισμού πληρωμών όπως προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία.

: Μεταφορά της Διαπίστευσης του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και, παράλληλα, όλων των αρμοδιοτήτων του οργανισμού πληρωμών όπως προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία. Πυλώνας 2: Εφαρμογή του μοντέλου της οιονεί καθολικής διαδοχής σε δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των δυο οντοτήτων (από ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΑΑΔΕ).

Εφαρμογή του μοντέλου της οιονεί καθολικής διαδοχής σε δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των δυο οντοτήτων (από ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΑΑΔΕ). Πυλώνας 3 : Οργανωτική ενσωμάτωση και προσαρμογή όλων των υποδομών πληρωμών και ελέγχου με σκοπό την πλήρη ανάληψη της διαχείρισης των δύο ευρωπαϊκών ταμείων: του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

: Οργανωτική ενσωμάτωση και προσαρμογή όλων των υποδομών πληρωμών και ελέγχου με σκοπό την πλήρη ανάληψη της διαχείρισης των δύο ευρωπαϊκών ταμείων: του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Πυλώνας 4: Σεβασμός στο προσωπικό: χαρτογράφηση και αξιολόγηση των διαδικασιών και του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα, υπό την εποπτεία της ΑΑΔΕ και ενσωμάτωση/απορρόφησή τους στην ΑΑΔΕ.

Σεβασμός στο προσωπικό: χαρτογράφηση και αξιολόγηση των διαδικασιών και του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα, υπό την εποπτεία της ΑΑΔΕ και ενσωμάτωση/απορρόφησή τους στην ΑΑΔΕ. Πυλώνας 5: Πλήρης ανάληψη του ρόλου του Οργανισμού Πληρωμών από την ΑΑΔΕ, με εγγυημένη επιχειρησιακή συνέχεια και σταθερότητα.

Η ΑΑΔΕ, με την αποδεδειγμένη εμπειρία της στην εφαρμογή επαληθευμένων μεθόδων ελέγχου, τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών υποδομών και την καθιέρωση μηχανισμών διαφάνειας και λογοδοσίας, είναι σε θέση να αναλάβει και να υπηρετήσει με αξιοπιστία και σταθερότητα τον ρόλο του εθνικού Οργανισμού Πληρωμών με στόχο την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας, τη συνέχιση των πληρωμών και των ελέγχων, τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των ενωσιακών πόρων, την αποτροπή επιβολής πρόσθετων δημοσιονομικών διορθώσεων και την διασφάλιση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

