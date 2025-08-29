Μαρινάκης: «Ευθύνονται όλα τα κόμματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» - Τι δήλωσε για Τέμπη, Τσίπρα και Φιντάν

Ενόψει ΔΕΘ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παραχώρησε συνέντευξη σήμερα (29/08) μιλώντας για τον δημοσιονομικό χώρο, την κριτική του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, το κόστος του 13ου μισθού, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ ενώ άσκησε και σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό μίλησε στο Open και ξεκαθάρισε ότι στη φετινή ΔΕΘ ο πήχης δεν έχει σηκωθεί υπερβολικά, αλλά βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα λέγοντας ότι ο δημοσιονομικός χώρος ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ, προερχόμενος όχι από υπερφορολόγηση, αλλά από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

«Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει σειρά φοροελαφρύνσεων με στόχο κυρίως τη μεσαία τάξη, τα χαμηλότερα εισοδήματα και τις οικογένειες με παιδιά».

Μιλώντας για την κριτική που ασκείται από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά για το κόστος του 13ου μισθού, επεσήμανε ότι η αντιπολίτευση χρησιμοποιεί το «καθαρό κόστος», το οποίο όμως δεν λαμβάνει υπόψη τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης. Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει ή καταργήσει 72 άμεσους και έμμεσους φόρους, με περαιτέρω φοροελαφρύνσεις να αναμένονται στη ΔΕΘ.

Παράλληλα, επισήμανε πως τα αυξημένα φορολογικά έσοδα οφείλονται κυρίως στη μείωση της ανεργίας (χαμηλότερη των τελευταίων 17 ετών), την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την αύξηση των επενδύσεων που διπλασιάστηκαν από το 2019 ως το 2024. Τόνισε ακόμη ότι η αύξηση των φόρων δεν συνέβη, παρά την αύξηση της ακρίβειας, και ότι οι μειώσεις φόρων έχουν ως αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο καθαρός μισθός των εργαζόμενων.

Παύλος Μαρινάκης: «Προσπαθούν να ξεπλύνουν τον Τσίπρα»

Απαντώντας για την κριτική που ασκούν κυβερνητικά στελέχη στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κριτική του είναι πολιτική. «Δεν θα επιτρέψουμε σε κάποιους να ξαναγράψουν την ιστορία. Απάντησα για τον Τσίπρα με πολιτική κριτική. Κάποιοι προσπαθούν να εμφανίσουν τον Αλέξη Τσίπρα ως έναν πολιτικό που κυβέρνησε με καθαρά χέρια. Ο Τσίπρας είχε αυταπάτες στην οικονομία, μας φόρτωσε με χρέος, μας φόρτωσε με το μνημόνιο. Προσπαθούν να ξεπλύνουν πολιτικά τον κ. Τσίπρα.»

Παράλληλα αναφέρθηκε και στο νόμο για την αποσυμφόρηση φυλακών της προηγούμενης κυβέρνησης και αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Ανέφερε ακόμη ότι η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αυστηροποιήσει τις ποινές τονίζοντας την ανάγκη να αποκαλυφθεί η αλήθεια χωρίς ψέματα και συκοφαντίες στο δημόσιο διάλογο.

Μαρινάκης: Τι δήλωσε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχολιάζοντας το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι αποτελεί πληγή δεκαετιών με ευθύνη όλου του πολιτικού συστήματος, εστιάζοντας στην απόφαση για μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ, με στόχο τον αποκαλυπτικό έλεγχο και την αποκατάσταση της ζημιάς. Όσον αφορά τον εντοπισμό όλων όσοι εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις ανέφερε ότι οι έρευνες είναι προχωρημένες και αναμένονται σημαντικές εξελίξεις πολύ σύντομα.

«Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που πριν την ευρωπαϊκή εισαγγελία στείλαμε 5.200 ΑΦΜ στη δικαιοσύνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την αυτοκριτική που έπρεπε, λέγοντας ότι προφανώς αυτά δεν ήταν αρκετά. Πρόκειται για μια μεγάλη πληγή για την οποία ευθύνονται όλα τα κόμματα.

Τα δύο σημαντικά ζητήματα είναι να επιστραφούν τα κλεμμένα -Οι έρευνες είναι πολύ προχωρημένες- και να λειτουργήσει η εξεταστική. Αν προκύψουν εκεί σοβαρά ποινικά στοιχεία, εδώ είμαστε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα σχόλια για τις δηλώσεις Χακάν Φιντάν

Αναφορικά με τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος που δεν δέχεται υποδείξεις, σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και επιδιώκει τον διάλογο χωρίς υποχώρηση στα ζητήματα κυριαρχίας και όπως είπε «η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν. Επιδιώκει να συνομιλεί με όλους. Δεν θα βάλει στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας. Η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ισχυροποιείται και αυτό θα συνεχίσει να κάνει».

Οι αναφορές για την τραγωδία των Τεμπών

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στους δημοσιογράφους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά μίλησε και για την τραγωδία των Τεμπών τονίζοντας πως η Δικαιοσύνη λειτουργεί με επαγγελματισμό και ανεξαρτησία.

Παράλληλα τόνισε ότι η αντιπολίτευση επιχείρησε να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη με ψευδείς ισχυρισμούς περί παράνομου φορτίου, ενώ η δίκη θα ρίξει φως σε όλες τις πτυχές του δυστυχήματος. «Γκρεμίζεται η θεωρία του μπαζώματος. Γκρεμίζεται μια προσπάθεια της αντιπολίτευσης να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη.

Η Δικαιοσύνη λειτουργεί, θέλουμε αλήθεια σε όλα, να μας γίνει μάθημα να μην γινόμαστε δικαστές και εισαγγελείς», πρόσθεσε.