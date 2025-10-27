Μαρινάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Έχουμε εμπιστοσύνη στην ΕΛΑΣ για την εφαρμογή του νόμου»

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε την Δευτέρα (27/10), ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης για την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά και την επίθεση που δέχθηκε στο Ηράκλειο ο Μάκης Βορίδης.

«Οποιαδήποτε συγκέντρωση ξεπερνά τον σκοπό για τον οποίο βρίσκεται το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί, δεν θα είναι επιτρεπτή από την ΕΛ.ΑΣ.», τόνισε αρχικά κατά τη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Συγκεκριμένα σε ερώτηση για το πότε θα τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις της τροπολογίας για το μνημείο απάντησε: «Ισχύει το ότι έχει ψηφιστεί και ό,τι αναφέρει η τροπολογία, έχει δημοσιευτεί είναι σε εφαρμογή, η ΕΛ.ΑΣ. στο κομμάτι προστασίας έχει συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα δούμε να ξεδιπλώνεται. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία. Αυτά θα τα δούμε τις προσεχείς ημέρες, αμέσως μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας».

Όσον αφορά την επίθεση που δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης την Κυριακή (26/10) στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν δεκάδες αυγά, πέτρες, ξύλα και τραπέζια εκσφενδονίστηκαν κατά της παρέας του σε εστιατόριο ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε:

«Όλες οι επιθέσεις είναι καταδικαστέες, αλλά σκεφτείτε τι έχουν στο μυαλό τους για να επιτίθενται σε έναν άνθρωπο που είναι με την οικογένειά του. Η θέση αυτών των ανθρώπων είναι σε ένα κελί. Η Αστυνομία έχει παρουσιάσει επιτυχίες σε πολύ πιο δύσκολες περιπτώσεις εξιχνίασης και είμαι βέβαιος ότι και σε αυτή την περίπτωση αυτή θα έχουμε πολύ σύντομα συλλήψεις. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκληματίες και πρέπει να βρεθούν γρήγορα στη φυλακή», είπε αρχικά.

Συνέχισε λέγοντας: «Ως προς την πολιτική διάσταση του θέματος, ζούμε στη χώρα που ένας συγκεκριμένος πολιτικός χώρος είναι χώρος της απόλυτης πολιτικής υποκρισίας. Είσαι χυδαίος όταν καταδικάζεις μόνο τη βία που σε συμφέρει. Ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος θέλει να βιώσουμε τις ημέρες του διχασμού της πάνω και της κάτω πλατείας».

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις»

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που αποσπούσε χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαιώνοντας πως θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις

«Πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη, όπου οδήγησε στη σύλληψη 37 ατόμων. Μάλιστα, οι περισσότεροι εξ’ αυτών δεν είναι αγρότες ή παραγωγοί. Τα χρήματα που φέρεται να εισέπραξαν παράνομα υπολογίζονται στα επίπεδα των 5 εκατ. ευρώ», είπε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Αξίζει να επισημανθεί πως οι έρευνες των ελληνικών αστυνομικών αρχών είχαν ξεκινήσει πριν υπάρξει παραγγελία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ωστόσο, οι δύο έρευνες καταλήγουν, τελικά, στα ίδια πρόσωπα. Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη και οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς το δίκτυο των εμπλεκόμενων φαίνεται πως είναι μεγαλύτερο», ανέφερε στη συνέχεια.

Ο Παύλος Μαρινάκης κατέληξε λέγοντας: «Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις».

Ζητώντας την κατανόηση του αγροτικού κόσμου, τόνισε πως οι πληρωμές ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες.