Στις 3 το μεσημέρι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, θα προχωρήσει σε δηλώσεις σχετικά με τα αιτήματα που απέστειλαν στην κυβέρνηση οι αγρότες, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Υπάρχουν αιτήματα τα οποία είναι λογικά και χωρίς να εκτρέπονται τα δημόσια οικονομικά και χωρίς να πάμε σε μια λογική παροχών. Δεν θα το κάνει αυτό αυτή η κυβέρνηση, δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά και τις θυσίες των πολιτών», σχολίασε ο κ. Μαρινάκης.

«Θα μπορέσουμε να συζητήσουμε μαζί τους ή τέλος πάντων να κάνουμε ανακοινώσεις. Υπάρχουν αιτήματα που είναι απολύτως μαξιμαλιστικά και αιτήματα που δεν μπορούν ικανοποιηθούν λόγω των κανόνων ΕΕ», είπε επίσης. «Όλα αυτά θα τα βάλει σε ένα συνολικό πλαίσιο ο αρμόδιος υπουργός», συμπλήρωσε.

«Στόχος μας, όπως έχουμε κάνει και χωρίς να περιμένουμε μπλόκα, είναι να δίνουμε όσο παραπάνω μπορούμε σε όλους πολίτες. Και σε όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους όχι μόνο σε όσους είναι στα μπλόκα αλλά πάντα στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού», είπε επίσης.

«Το κάλεσμα το απευθύνω ξανά για μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση χωρίς τελεσίγραφα και με ένα δεδομένο: Ότι το κράτος έχει αντοχές, η οικονομία ενός κράτους που πέρασε μάλιστα πολύ δύσκολα με οδυνηρές συνέπειες για τους πολίτες, έχει αντοχές. Και το δεύτερο δεδομένο είναι ότι δεν πρέπει η όποια κινητοποίηση να οδηγεί σε ταλαιπωρία της κοινωνίας», ανέφερε.