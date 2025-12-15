Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Μακεδονίας: Οι νέες κινητοποιήσεις που ανακοίνωσαν

Σταθερά στα αγροτοκτηνοτροφικά τους μπλόκα παραμένουν οι παραγωγοί της Βόρειας Ελλάδας, προγραμματίζοντας κινητοποιήσεις για αύριο (15/12), ημέρα πανελλαδικής απεργίας.

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Σύμφωνα με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στα «πράσινα φανάρια» θα συμμετάσχουν στο αυριανό συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στόχος τους είναι να μεταβούν στο σημείο με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα.

Τα μπλόκα σε Δερβένι, Μάλγαρα, Χαλκηδόνα και Σιθωνία

- Παρατεταγμένα βρίσκονται τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς. Σε γενική συνέλευση το απόγευμα θα αποφασιστούν οι δράσεις τους για αύριο.

- Σταθερά στα διόδια Νέων Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Για σήμερα προτίθενται να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη από τις 18:30. Οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στη γενική τους συνέλευση μέσα στις επόμενες ώρες.

Παράλληλα, στη χθεσινοβραδινή γενική συνέλευση αποφάσισαν ότι αύριο, ημέρα πανελλαδικής απεργίας, θα μοιράσουν σακουλάκια με ρύζι στους διερχόμενους αυτοκινητιστές και στη συνέχεια θα συμμετάσχουν στην πορεία που έχει προγραμματιστεί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε αποκλεισμό τριών ωρών πρόκειται να προχωρήσουν και σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τις 17.00 -και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας.

- Οι συμμετέχοντες στο πρώτο μπλόκο που στήθηκε μέσα στον νομό Χαλκιδικής στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, παραμένουν στο σημείο, το οποίο και συνεχίζει να ενισχύεται. Τονίζεται ότι το συγκεκριμένο μπλόκο στήθηκε με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών της ευρύτερης περιοχής.

Η εικόνα σε Ημαθία - Πέλλα και Πιερία

Σε επ' αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας.

- Παραμένει ενεργό το αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Κουλούρας, με τους παραγωγούς να έχουν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της Βέροιας, με στόχο να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας και τα αιτήματά τους στα γραφεία βουλευτών.

- Παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

- Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, αγροτικό μπλόκο έστησαν αγρότες από το Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συναδέλφοι τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

- Οι συμμετέχοντες στα προαναφερόμενα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα Πέλλας, θα έχουν σήμερα το βράδυ γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασίσουν την κορφή έντασης των κινητοποιήσεών τους.

- Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, ενώ στον κόμβο Βαρικού βρίσκονται με τα τρακτερ και τα αγροτικά οχήματα παραγωγοί Δίου-Ολύμπου.

Τι γίνεται σε Δράμα και Καβάλα

Σε τετράωρο αποκλεισμό, από τη μία μετά το μεσημέρι, προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

Στο νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα στη Χρυσούπολη στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία οδό. Αγρότες από τον Νέστο, το Παγγαίο και την ευρύτερη περιοχή της Καβάλας, διανυκτέρευσαν το βράδυ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και αναχώρησαν νωρίς το πρωί με τα τρακτερ και τα αγροτικά οχήματα για τα μπλόκα τους.

Συνεχίζει ο επ' αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Κερδύλλια -Σέρρες (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.