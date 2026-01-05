Μαρινάκης για αγρότες: «Την Τετάρτη ανακοινώσεις και εξειδίκευση μέτρων - Δεν υπάρχει άλλη υπομονή»

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα, την Τετάρτη πρωί η κυβέρνηση θα προβεί σε ανακοινώσεις όσον αφορά τους αγρότες.

«Την Τετάρτη το πρωί η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς την παρουσία αγροτών», είπε και συνέχισε:

«Έτσι κι αλλιώς αφορούν όλους τους αγρότες όχι τη μειοψηφία που είναι στα μπλόκα. Αυτά είναι τα μέτρα, δεν θα υπάρξουν άλλα.

Και δεν υπάρχει και άλλη υπομονή. Είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, όλων των πολιτών».

Παράλληλα, είπε: «Η κυβέρνηση είναι για όλους και όχι για μία μειοψηφία που βρίσκεται στα μπλόκα. Αυτά είναι τα μέτρα και δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη υπομονή. Είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. θεωρούμε ότι είναι καλό οι ανακοινώσεις να γίνουν παρουσία των αγροτών, αλλά είτε έρθουν αγρότες είτε όχι θα προχωρήσουμε μπροστά».

Αναφορικά με το «δεν υπάρχει υπομονή», ο Παύλος Μρινάκης απάντησε: «Η κυβέρνηση εξάντλησε την υπομονή της σε κάτι που συνέβη το τελευταίο διάστημα. Δεν υπάρχει κράτος που μπορεί να ρυμουλκήσει τρακτέρ από τους δρόμους.

Όμως θεωρώ ότι έχει εξαντληθεί υπομονή ανθρώπων που έκαναν 5 ώρες παραπάνω να πάνε στον προορισμό τους. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει ανάγκη νέας νομοθέτησης, υπάρχει πλαίσιο που μπορεί να εφαρμοστεί.

Τα όρια έχουν εξαντληθεί. Το νέο ξυλόλιο είναι ότι η αστυνομία κλείνει τους δρόμους. Όπως κατέρρευσαν αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας έτσι θα καταρρεύσει κι αυτή. Η αστυνομία διαχειρίστηκε μία κατάσταση που διαμορφώθηκε από αγροτικά μπλόκα».

Μαρινάκης για FIR Αθηνών: «Δεν προκύπτει καμία ένδειξη κυβερνοασφάλειας»

Αναφορικά με τα σοβαρά προβλήματα στο FIR Αθηνών, ο Παύλος Μαρινάκης είπε:

«Οι ανακοινώσεις δεν ήταν αντιφατικές, μεταφερόταν ότι προέκυπτε. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπήρχε κανένα ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων.

Το δεύτερο είναι πως συγκροτείται άμεσα επιτροπή διερεύνησης αυτού που συνέβη. Στόχος να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι με τα παρόντα συστήματα δεν τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν προκύπτει καμία ένδειξη κυβερνοασφάλειας».

«Συγκρίνουν τη Βενεζουέλα με την Κύπρο και την Ουκρανία και κάνουν κακό στα δικά μας συμφέροντα»

Όσον αφορά τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Πόσο επικίνδυνοι μπορούν να γίνουν κάποιοι στο πλαίσιο του αντιπολιτευτικού τους οίστρου.

Αμφισβήτησε ποτέ ο πρωθυπουργός ότι μπορούμε να βάλουμε το Διεθνές Δίκαιο στην άκρη; Είπε ότι δεν ήταν εκείνη η στιγμή να μιλήσουμε. Υπονοείς ότι θα το κάνεις θεσμικά όταν πρέπει.

Επικίνδυνο δεν ήταν αυτό. Επικίνδυνοι είναι αυτοί που προσπαθούν να παρερμηνεύσουν τα πάντα, όχι στην κυβέρνηση, αλλά στη χώρα. Το πιο κακό είναι ότι συγκρίνουν τη Βενεζουέλα με την Κύπρο και την Ουκρανία. Κάνουν κακό στα δικά μας συμφέροντα.

Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε την επίθεση στη Βενεζουέλα με μια χώρα νόμιμης κυβέρνησης όπως η Ουκρανία; Και ο Καγκελάριος της Γερμανίας λέει ότι δεν είναι απλό θέμα.

Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε την εισβολή στην Ουκρανία ή την Κύπρο με μια επιχείρηση κατά ενός προσώπου; Η Βενεζουέλα υπό το καθεστώς Μαδούρο δεν είναι αναγνωρισμένη από την Ελλάδα ή την ΕΕ.

Δείτε από ποιους είναι αναγνωρισμένη για να καταλάβετε τα συμφέροντα ποιων εξυπηρετούν από την αντιπολίτευση αυτοί που διαστρεβλώνουν μία ορθότατη δήλωση του πρωθυπουργού.

Η εξωτερική πολιτική υπαγορεύεται από το εθνικό συμφέρον όχι από ιδεοληψίες. Και οι στρατηγικές συμμαχίες μίας χώρας είναι ύψιστης σημασίας για την εξυπηρέτηση αυτών των συμφερόντων.

Χωρίς να σημαίνει ότι η Ελλάδα βάζει σε δεύτερη μοίρα το Διεθνές Δίκαιο. Όταν συγκρίνεις μήλα με πορτοκάλια κάνεις κακό στην ίδια σου τη χώρα».