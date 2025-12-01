Μενού

Μαρινάκης για αγροτικά μπλόκα: «Δεν θα επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία»

Ο Παύλος Μαρινάκης ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά τις αγροτικές κινητοποίησεις και το κλείσιμο κεντρικών οδικών αρτηριών, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα το επιτρέψει.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης | Eurokinissi/ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR
Την ξεκάθαρη θέση της κυβέρνησης ότι δεν θα επιτρέψει να εμποδιστεί η κυκλοφορία, μετέφερε προς τους αγρότες ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε χαρακτηριστικά: «Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη, το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και διεκδίκησης. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, η διέλευση.

Να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν κινητοποιήσεις. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί. Ανήκουν σε κάθε φορολογούμενο που πληρώνει τους φόρους του.»

Σχετικά με τις πληρωμές των αγροτών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Είναι ένα μήνυμα που στέλνουμε παντού. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για ταχύτερες πληρωμές, αλλά η κυβέρνηση οφείλει να βάλει πάνω από όλα την εφαρμογή του νόμου.

Η αστυνομία με τρόπο που εκείνη θα επιλέξει θα επιβάλει το νόμο και οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί.

Είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα από τα διαχρονικά αιτήματα. Με καθυστέρηση ενός μήνα δίνει περισσότερα χρήματα από άλλες χρονιές.

Η διαδικασία θα δώσει περισσότερα σε αυτούς που αξίζουν, περισσότερα σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν. Έχουμε μειώσει φόρους. ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο».

