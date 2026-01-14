Μαρινάκης για βανδαλισμούς σε βάρος αγροτών: «Είναι ντροπή να συμβαίνουν»

Με ανακοίνωση του, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, καταδικάζει τους βανδαλισμούς σε βάρος αγροτών που συμμετείχαν στη συνάντηση της Τρίτης (13/01) με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους.

Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες.»

Υπενθυμίζεται ότι αγρότες που επέστρεψαν από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, με το που έφτασαν στα τρακτέρ τους, διαπίστωσαν ότι άγνωστοι είχαν τρυπήσει τα λάστιχα, προκαλώντας φθορές.

Ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ αναφέρει ότι, πέρα από τα σκασμένα ελαστικά, οι δράστες έγραψαν πάνω στα τρακτέρ με μπλε και κόκκινη μπογιά τη λέξη «προδότης», ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο της έντασης.

Στο μεταξύ, η απόφαση του Αγροτικού Συλλόγου Πλατυκάμπου, ο οποίος προχώρησε επίσημα στη διαγραφή των δύο αγροτών που έδωσαν το «παρών» στη συνάντηση στο Μαξίμου.