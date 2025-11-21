Μαρινάκης για δηλώσεις Ζαχάροβα: «Δεν θα πάρουμε την άδειά της - Η θέση μας ενοχλεί»

Αποφασιστική απάντηση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στις δηλώσεις της εκπροσώπου του υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία είχε κάνει λόγο για «προκλητική πολιτική» από την πλευρά της Ελλάδας στέλνοντας «από τους πρώτους» όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία.

«Εγώ θα το διαβάζω ανάποδα. Σε ένα περιβάλλον με, όχι σύννεφα, κάτι πολύ χειρότερο, παγκόσμιο περιβάλλον με μια σειρά από «καταιγίδες», ένα ταραγμένο, παγκόσμιο γεωπολιτικά περιβάλλον, η Ελλάδα ψηλώνει ουσιαστικά. Γίνεται υπολογίσιμη σε όλα τα επίπεδα. Καταφέρνει και δυναμώνει επί της ουσίας. Γίνεται πύλη εισόδου ενεργειακή για όλη την Ευρώπη. Από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη. Μετράει η γνώμη της», είπε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε λέγοντας: «Από εκεί και πέρα, δε θέλω να πω κάτι για τις ανακοινώσεις, γιατί η θέση μας είναι ξεκάθαρη, έχει διατυπωθεί και ήταν σαφής και ο Πρωθυπουργός απάντησα σε προηγούμενη ερώτηση. Σεβόμαστε τα μέχρι τώρα, τα τιμούμε, τα υλοποιούμε, αλλά κοιτάμε και με το βλέμμα στο μέλλον. Για την υπογραφή και άλλων πολύ σημαντικών συμφωνιών, όπως όλες αυτές με τις ΗΠΑ.»

Ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας στις δηλώσεις της κ. Ζαχάροβα, τόνισε πως «δεν θα πάρουμε την άδειά της» αλλά και πως για να υπάρχει δυσαρέσκεια από τρίτους, αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση κάνει καλά τη δουλειά της.

«Τώρα, ως προς την κυρία Ζαχάροβα, δε θα πάρουμε την άδεια, προφανώς. Είμαστε ένα κυρίαρχο κράτος και κάποιες φορές, κάποιες οργισμένες δηλώσεις κάποιων άλλων, στους οποίους είναι απέναντι ξεκάθαρα η Δύση, η Ευρώπη, δείχνουν ότι μάλλον κάποιοι άλλοι, δηλαδή εμείς, κάνουν καλά τη δουλειά τους», είπε χαρακτηριστικά

«Και η θέση μας, η θέση με τον αμυνόμενο, η θέση με την Ουκρανία, η θέση με την Ευρώπη, μία θέση, η οποία δικαιώνεται από πολλές απόψεις, μπορεί να ενοχλεί. Αλλά δεν πρόκειται να την αλλάξουμε και ειδικά δύο κυρίαρχα κράτη μεταξύ τους θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που πιστεύουν σωστό. Μένουμε, λοιπόν, στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, χωρίς να μπορούμε να πούμε, και δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε περισσότερα», συμπλήρωσε.