Μαρινάκης για το επεισόδιο Κωνσταντοπούλου στον ΣΚΑΪ: «Επιτέθηκε στην ελευθερία του Τύπου»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη στην ξαφνική αποχώρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη όταν ερωτήθηκε για τον Αλέξη Τσίπρα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου το πρωί του Σαββάτου (18/10), καθώς βρέθηκε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Καλημέρα», κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις που δεν της άρεσαν αρχικά για το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και μετά για τον Πάνο Ρούτσι και έτσι αποχώρησε από το πλατό της εκπομπής.

Τι είπε ο Μαρινάκης για την Κωνσταντοπούλου

Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε το περιστατικό λέγοντας: «Η σημερινή αποχώρηση της κ. Κωνσταντοπούλου από την τηλεοπτική εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ συνιστά βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο και ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου»

«Στην πραγματικότητα κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι όσοι «κραυγάζουν» για το Κράτος Δικαίου και την ελευθερία του Τύπου, αναπαράγοντας ασύστολα ψεύδη από ατεκμηρίωτες έρευνες, είναι εκείνοι που στην πράξη το υπονομεύουν συνειδητά και διαχρονικά», συμπλήρωσε.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος συνέχισε λέγοντας πως το περιστατικό ήταν αναμενόμενο από την Ζωή Κωνσταντοπούλου:

«Η κα Κωνσταντοπούλου αρχικά επιτίθεται στους δικαστές, προσπαθώντας να τους υποκαταστήσει. Στη συνέχεια, όταν δεν της αρέσουν οι ερωτήσεις που δέχεται, αποχωρεί από μια συνέντευξη. Και αν για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας όλα αυτά τα θλιβερά είναι δυστυχώς παραπάνω από αναμενόμενα, όσοι κατά καιρούς συμπορεύονται μαζί της, συνυπογράφοντας προτάσεις δυσπιστίας ή υιοθετώντας τους ακραίους ισχυρισμούς της, έχουν κάτι να μας πουν για το σημερινό αντιδημοκρατικό σόου σε ζωντανή μετάδοση;