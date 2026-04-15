Μαρινάκης για Μυλωνάκη: «Ο χρόνος πάγωσε στις 09:00 - Ο Γιώργος είναι δυνατός και θα νικήσει»

Μια δύσκολη μάχη για την υγεία του δίνει από το πρωί της Τετάρτης ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, Γιώργος Μυλωνάκης, προκαλώντας κύμα συγκίνησης στον πολιτικό κόσμο.

Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εξέφρασε τη στήριξή του στον «δικό τους άνθρωπο», περιγράφοντας τη στιγμή που ο χρόνος «πάγωσε» για όλους.

«Σήμερα ο χρόνος πάγωσε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί. Όχι μόνο για εμάς τους συνεργάτες του Γιώργου Μυλωνάκη, αλλά κυρίως για τη σύζυγο, τα παιδιά του και τους δικούς του ανθρώπους», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, τα νέα από το ιατρικό μέτωπο αφήνουν χαραμάδες αισιοδοξίας. Όπως επισημαίνει ο κ. Μαρινάκης, ο Γιώργος Μυλωνάκης κατάφερε ήδη να βγει νικητής από την πρώτη μεγάλη αναμέτρηση, με την ελπίδα όλων να παραμένει ισχυρή για την πλήρη ανάρρωσή του.

«Ο Γιώργος είναι δυνατός», τονίζει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, στέλνοντας τις προσευχές του στην οικογένεια του στενού του φίλου και συναδέλφου, προσμένοντας τη γρήγορη επιστροφή του στα καθήκοντά του.

