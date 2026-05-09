Μαρινάκης για την ανάρτηση Τσίπρα: «Ξεπερνά κάθε όριο πολιτικού θράσους»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας πρόσφατη ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για το τραπεζικό σύστημα.

«Παρότι σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι “δεν είναι ο ίδιος Τσίπρας”, η σημερινή του τοποθέτηση για τις τράπεζες υπερβαίνει κάθε όριο πολιτικού θράσους. Ο άνθρωπος που, ως πρωθυπουργός, οδήγησε στο κλείσιμο των ελληνικών τραπεζών, αποσταθεροποίησε το πιστωτικό σύστημα εις βάρος της οικονομίας και των επιχειρήσεων και επέβαλε capital controls, αναγκάζοντας χιλιάδες συνταξιούχους να περιμένουν στις ουρές, επιχειρεί σήμερα να εμφανιστεί ως υπερασπιστής των αδύναμων», σημειώνει αρχικά ο κ. Μαρινάκης.

Στη συνέχεια προσθέτει ότι ο κ. Τσίπρας, ενώ είχε υποσχεθεί «σεισάχθεια» και διακήρυττε πως «κανένα σπίτι δεν θα περάσει στα χέρια τραπεζίτη», ήταν τελικά εκείνος που επέτρεψε τη μεταβίβαση των «κόκκινων» δανείων σε funds, θεσμοθέτησε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και, τον Φεβρουάριο του 2019, κατήργησε συνολικά την προστασία της πρώτης κατοικίας.

«Κι όμως, επανέρχεται σήμερα στο ζήτημα των τραπεζών σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Μάλιστα, η μόνη αυτοκριτική που διατυπώνει είναι ότι θα έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες από την πρώτη κιόλας ημέρα της διακυβέρνησής του, τον Ιανουάριο του 2015», αναφέρει.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αντιπαραβάλλει τις πολιτικές της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, επισημαίνοντας ότι έχουν καταργηθεί οι τραπεζικές προμήθειες για βασικές συναλλαγές, ενώ μέσω του συστήματος IRIS πολίτες και επαγγελματίες μπορούν να πραγματοποιούν δωρεάν μεταφορές χρημάτων.

Παράλληλα, τονίζει ότι μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού έχουν ολοκληρωθεί περισσότερες από 60.000 ρυθμίσεις οφειλών, συνολικού ύψους 18,6 δισ. ευρώ, με σημαντικές μειώσεις χρεών. Επιπλέον, το όριο ένταξης μειώνεται από 10.000 σε 5.000 ευρώ, ώστε να επωφεληθούν περισσότεροι μικροοφειλέτες, ενώ παρέχεται πλέον η δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας κατά τη διαδικασία ρύθμισης.

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης χαρακτηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα «περιφερόμενο κίνδυνο για τη χώρα», υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του στον δημόσιο διάλογο παραπέμπει σε ένα παρελθόν που οι πολίτες έχουν αφήσει πίσω τους. Όπως σημειώνει, από το 2019 και μετά οι πολίτες έχουν επιλέξει μια κυβέρνηση που επικεντρώνεται στα πραγματικά προβλήματα της χώρας και όχι σε «μάχες οπισθοφυλακής», καταλήγοντας ότι η «rebranded» εικόνα του πρώην πρωθυπουργού είναι πλέον πολιτικά αδιάφορη, καθώς ο ίδιος θεωρείται «τραγικά ανεπίκαιρος».