Ανεβάζει ρυθμούς ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα - Σε αναβρασμό ο ΣΥΡΙΖΑ

Ανεβάζει ρυθμούς ο Αλέξης Τσίπρας και στρώνει το δρόμο για την ανακοίνωση του νέου κόμματος στις αρχές του καλοκαιριού, την ώρα που πληθαίνουν τα σενάρια ότι ο πρωθυπουργός σκέφτεται οι εθνικές κάλπες να στηθούν το φθινόπωρο.

Έτσι, αφού έκλεισε στο Ηράκλειο της Κρήτης ο κύκλος των παρουσιάσεων της «Ιθάκης», ξεκινά τις πολιτικές εκδηλώσεις με την πρώτη να γίνεται τη Δευτέρα (11/05) στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι.

Ο πρώην πρωθυπουργός μπαίνει δυναμικά στο «παιχνίδι» και συμμετέχει στην εκδήλωση που διοργανώνει ο πυρήνας υποστηρικτών του στο Βόρειο Τομέα.

Άλλωστε, είναι και η πιο δυναμική αυτοοργάνωση που έχει συγκροτηθεί, αφότου ο Αλέξης Τσίπρας είχε δώσει το σήμα να ξεκινήσουν οι διεργασίες από την κοινωνία.

Σε δελτίο Τύπου, μάλιστα, αναφέρεται ότι «η πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας σας προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα ‘Η κυβερνώσα Αριστερά της Νέας εποχής’. Θα υπάρξει μια συζήτηση όπου θα συμμετέχουν οι Κωνσταντίνος Αλεξάκος, αρχιτέκτονας- πολιτικός αναλυτής, Σπύρος Δρίτσας χειρουργός, Φωτεινή Κουμαλάτσου ειδική γραμματέας ΔΣ Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ, Χάρης Μαυρούδης ηθοποιός - δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου, Άννα Παπαδοπούλου δικηγόρος. Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει αναλάβει ο σκηνοθέτης Θέμης Μουμουλίδης.

Ξεκινά λοιπόν ο κύκλος της νέας πορείας του πρώην πρωθυπουργού όπου με εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, με αρχή την Αττική, θα μπορέσει να ακούσει και τις αγωνίες των πολιτών αλλά να δώσει και το πολιτικό στίγμα του νέου εγχειρήματος.

Σε αναβρασμό ο ΣΥΡΙΖΑ

Την ίδια ώρα, στην Κουμουνδούρου οι ζυμώσεις, ενόψει του κόμματος Τσίπρα, είναι έντονες καθώς θα πρέπει να οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις για το ποια θα είναι η πορεία που θα επιλέξουν.

Το επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος, σε μία από τις πιο κρίσιμες συγκυρίες για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Οι αποφάσεις που καλούνται να λάβουν είναι τι θα γίνει με τα στελέχη που δεν θα συνταχθούν με τον πρώην πρωθυπουργό και φυσικά το πολιτικό μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.

Άλλωστε, είναι πολλές πλέον οι φωνές βουλευτών και στελεχών του κόμματος που ζητούν να μην υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια στις εθνικές εκλογές, ένα του ΣΥΡΙΖΑ και ένα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά ότι πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και μια σύγκλιση δυνάμεων.

Ασκείται πίεση και προς τον Σωκράτη Φάμελλο να καλέσει τον πρώην πρωθυπουργό να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουν, μαζί με τον Αλέξη Χαρίτση, αλλά και άλλες δυνάμεις που ταυτίζονται οι απόψεις τους.

Το ζητούμενο για αρκετά στελέχη της Κουμουνδούρου είναι να υπάρξει μια συνολική συζήτηση για τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι μεμονωμένες συνεννοήσεις.