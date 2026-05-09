Πυρά Τσίπρα σε ΝΔ: «Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις τράπεζες; Κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια»

Σκληρή κριτική άσκησε στην κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος φέρεται ότι αρχίζει να μπαίνει ξανά πολιτικό στίβο καθώς αναμένεται να ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος τον Μάιο.

Με θέμα το τραπέζικό σύστημα, ζητώντας παρεμβάσεις ανήρτησε: «Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις τράπεζες; Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μέτοχοί τους, στην πλειοψηφία τους ξένα funds, μοιράστηκαν πάνω από 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε αυτός είναι ο καπιταλισμός. Ήτανε μια κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια».

Η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων στη χώρα μας, είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ με τον αναβαλλόμενο φόρο, αξιοποιώντας ζημίες προηγούμενων χρόνων, οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους.

Και όλα αυτά ενώ δεν χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία. Για να πάρει κανείς δάνειο, πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη από δανεισμό».

Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά; Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Με την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Με μια δικαιότερη φορολόγηση των μερισμάτων. Είναι δύσκολο να γίνουν όλα αυτά; Όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία», δήλωσε, μέσω βίντεο ο Αλέξης Τσίπρας.