Μαρινάκης: «Η μπάλα είναι πλέον στους αγρότες - Η κυβέρνηση πέρασε από τα λόγια στις πράξεις»

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αυτό που τόνισε είναι ότι η κυβέρνηση για ακόμη μια φορά περνά από τα λόγια στις πράξεις και «η μπάλα είναι πλέον στους αγρότες».

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «η κυβέρνηση προχώρησε σε μία σειρά που ανακοινώσεις από το βήμα της Bουλής, μέσω των οποίων μπήκε ένα πλαίσιο που ικανοποιεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των αιτημάτων των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα.

Από κει και πέρα η μπάλα είναι στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι πρέπει να σταθμίσουν: πρώτον το γεγονός ότι έρχονται Χριστούγεννα και ο κόσμος θέλει να πάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο μέρος που επιθυμεί. Δεύτερον οι μετακινήσεις πρέπει να γίνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.

Ταυτόχρονα πρέπει να υπολογίσουν ότι η κυβέρνηση αυτή σε αντίθεση με το παρελθόν περνάει από τα λόγια στις πράξεις όχι για πρώτη η φορά αλλά για ακόμη μία φορά».

Διαβάστε ακόμα: Μυστήριο με το πού βρίσκεται ο Νίκος Παππάς: Αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου

Το σχέδιο των αγροτών μέχρι τα Χριστούγεννα

Λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη σύσκεψη των αγροτών στον Λευκώνα Σερρών, που είχε προγραμματιστεί για το μεσημέρι, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων στα Μάλγαρα, Κώστας Ανεστίδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, περιέγραψε το κλίμα που επικρατεί και τον τρόπο με τον οποίο εκτιμάται ότι θα κινηθούν οι αγρότες.

«Η σημερινή απόφαση που διαμορφώνεται είναι να υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Κατά τη διάρκεια των ημερών των Χριστουγέννων θα κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση και θα υπάρξει ενημέρωση προς τον κόσμο, ώστε να ανοίξουν οι δρόμοι. Αυτό δεν σημαίνει απομάκρυνση των τρακτέρ, αλλά ρύθμιση της κυκλοφορίας και από τις δύο πλευρές. Θα υπάρχει διάδρομος διέλευσης, προκειμένου τόσο ο κόσμος όσο και εμείς να μπορέσουμε να μετακινηθούμε και να περάσουμε τις γιορτές. Μετά το πέρας των Χριστουγέννων, θα επιστρέψουμε εκ νέου στις κινητοποιήσεις».

Διαβάστε ακόμα: Το μεσημέρι η καθοριστική σύσκεψη των αγροτών στις Σέρρες: Το πλάνο των σημερινών αποκλεισμών

«Θα αποφασίσουμε ποια ακριβώς ημέρα θα προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση, πιθανότατα με το κλείσιμο των σχολείων. Αυτό είναι κάτι που συζητείται μεταξύ μας και αποτελεί τη βασική πρόταση της σημερινής ημέρας. Η πρόθεση είναι να κλιμακώσουμε μέχρι την Κυριακή και τη Δευτέρα και, τη Δευτέρα που κλείνουν τα σχολεία, την Τρίτη κατά πάσα πιθανότητα να ανοίξουν όλοι οι δρόμοι. Αυτή είναι η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι. Δεν γνωρίζω ποια άποψη θα επικρατήσει τελικά, ωστόσο προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να συγκλίνει η πλειονότητα».