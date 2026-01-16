Μαρινάκης: «Η περίπτωση Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό»

Ο Παύλος Μαρινάκης, καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή, τοποθετήθηκε για τους όρους της επικείμενης συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες, αλλά και για τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, σχολίασε με ιδιαίτερη ένταση τις χυδαίες αναφορές του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη προς τον πρωθυπουργό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως «αναμένουμε μέσα στην ημέρα τη λίστα για τη συνάντηση της Δευτέρας». Όπως εξήγησε, «οι 2 όροι που έχουν τεθεί είναι αυτονόητοι. Δεν διαφωνεί κανείς λογικός άνθρωπος με αυτούς».

Αναλύοντας τον πρώτο όρο, σημείωσε: «Ο ένας είναι ανοιχτοί οι δρόμοι. Φαίνεται ότι οι δρόμοι ανοίγουν και να παραμείνουν ανοιχτοί, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ ο κόσμος. Γιατί το μεγάλο θύμα όλων αυτών των κινητοποιήσεων είναι η κοινωνία».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον δεύτερο όρο: «Ο δεύτερος όρος είναι να μην συνομιλήσει ο πρωθυπουργός με ανθρώπους, οι οποίοι είναι ελεγχόμενοι και έχουν δείξει ιδιαιτέρως παραβατικές συμπεριφορές, όπως κάποιοι που έχουν αναποδογυρίσει περιπολικά ως νταήδες και έχουν παρανομήσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο.

Άρα πολύ πριν από αυτό το βίντεο η περίπτωση του κυρίου Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή στη συνάντηση αυτή.

Το βίντεο ήρθε να επιβεβαιώσει όλα αυτά τα οποία λέγαμε. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσει κανείς, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας».

Ο Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε επίσης ότι «ο κύριος Ανεστίδης έχει διαγραφεί οριστικά από τις λίστες. Ακόμα, δηλαδή, και ως ανενεργό μέλος, δεν υφίσταται πλέον στη Νέα Δημοκρατία».