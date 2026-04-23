Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, διευκρίνισε πως οι 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων άρθηκε η ασυλία λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα μπορέσουν να είναι ξανά υποψήφιοι, αν το επιθυμούν.

Όπως σημείωσε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μπει σε λογικές τοξικής αντιπαράθεσης, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ανθρώπους που υπερασπίζονται θεσμικά τον εαυτό τους και έχουν δικαίωμα να κριθούν.

«Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα συμμετέχουν κανονικά στα ψηφοδέλτια» ξεκαθάρισε.

Όσον αφορά στα όσα είπε ο Κώστας Καραμανλής, από το βήμα της Βουλής, σχολίασε - και αυτός - πως η στοχοποίηση που δέχεται σχετίζεται με το επώνυμό του και ότι κάποιοι έγιναν γνωστοί πολιτικά πάνω σε ένα τραγικό ατύχημα.

Την ίδια καταγγελία, περί του επιθέτου, είχε κάνει και ο ίδιος ο βουλευτής Σερρών.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η ομιλία του πρώην υπουργού έγινε στο πλαίσιο του ΟΠΕΚΕΠΕ και πως γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσής της με την τραγωδία των Τεμπών.

«Μετά την άρση της ασυλίας, θεσμικά δεν μπορώ να σχολιάσει περαιτέρω τις δηλώσεις του» κατέληξε ο ίδιος.