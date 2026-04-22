«Ναι» στην άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Οι τοποθετήσεις και η ψηφοφορία

Ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 16:30, η διαδικασία της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια της Βουλής για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με φόντο το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεκτές έγιναν όλες οι αιτήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές, καθώς εννέα απουσίαζαν.

Αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έχει ως εξής:

Για το αίτημα που αφορά την βουλευτή της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα, ψήφισαν 288 βουλευτές. Υπερ της άρσης χήφισαν 287 βουλευτές και ένας «κατά»

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Κώστα Αχ. Καραμανλή ψήφισαν 288 βουλευτές. «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Κεφαλογιάννη, ψήφισαν συνολικά 288 «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Νότη Μηταράκη , ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν.

Για το αίτημα πυτ αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Κώστα Τσιάρα , συνολικά ψήφισαν 287. «Υπέρ» ψήφισαν 285 βουλευτές ενώ δύο το καταψήφισαν.

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Κώστα Σκρέκα , ψήφισαν συνολικά 288 «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Βαρτζινόπουλο ψήφισαν συνολικά 288. «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Μάξιμο Συνετάκη ψήφισαν συνολικά 288. «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν.

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Λάκη Βασιλειάδη ψήφισαν συνολικά 288 «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν

Για τοι αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Μπουκώρο ψήφισαν συνολικά 288 «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Θεόφιλο Λεονταρίδη ψήφισαν συνολικά 288 «Υπέρ» ψήφισαν 286 βουλευτές ενώ δύο καταψήφισαν

Αναφορικά με τα εισαγγελικά αιτήματα της δικογραφίας που αφορούσαν τους βουλευτές της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου η Ολομέλεια αποφάσισε:

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. «Υπέρ» της άρσης τάχθηκαν 285 βουλευτές, ένας «κατά» ενώ ένας τάχθηκε με το «παρών»

Για το αίτημα που αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Τάσο Χατζηβασιλείου συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές, «Υπερ.» τάχθηκαν 286 βουλευτές , ενώ δύο καταψήφισαν.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι απόντες της ψηφοφορίας

Κατά τη σημερινή ηλεκτρονική ψηφοφορία στη Βουλή, απουσίαζαν, σύμφωνα με το αποτέλεσμα που εκφωνήθηκε, συνολικά εννέα βουλευτές.

Τρεις από τη ΝΔ, (Νότης Μηταράκης, Στέλιος Πέτσας, Μίλτος Χρυσομάλλης), πέντε από τους ανεξάρτητους βουλευτές, (Παναγιώτης Παρασκευαϊδης, Παύλος Σαράκης, Γιώργος Ασπιώτης, Αντώνης Σαμαράς και Μάριος Σαλμάς) και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου.

Σημειώνεται ότι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ανέφεραν ότι η Κ. Νοτοπούλου είχε ψηφίσει με επιστολική ψήφο αλλά εκ παραδρομής δεν κατατέθηκε εγκαίρως και η ψήφος της θα προσμετρηθεί τελικά υπέρ της άρσης ασυλίας.

Oι δύο βουλευτές που καταψήφισαν τις άρσεις ασυλίας ανήκαν στη βουλευτή της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα η οποία ωστόσο ψήφισε υπέρ της δικής της ασυλίας καθώς και του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, άλλα δύο ενδιαφέροντα στιγμιότυπα που σημειώθηκαν στην ψηφοφορία αφορούν τον βουλευτή της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου, ο οποίος ψήφισε «παρών» για τη δική του ασυλία, ενώ ο βουλευτής της ΝΔ Κώστας Τσιάρας δεν ψήφισε -κατά λάθος όπως διευκρίνισε- τον εαυτό του.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, υποστήριξε ότι απουσίαζε από την Ολομέλεια για τις άρσεις ασυλίας επειδή έχασε πτήση στην Καβάλα και θα ψήφιζε με επιστολική ψήφο. «Έφυγα ποτέ από τη γραμμή του Κόμματος, της Κυβέρνησης ή τα θέλω των συναδέλφων μου για να το πράξω τώρα;», δήλωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν επίσης απών από τη διαδικασία, γεγονός που προκάλεσε την έντονη κριτική των πολιτικών του αντιπάλων .

«Πού είναι ο αρχηγός; Πού είναι ο κύριος Μητσοτάκης όταν 13 βουλευτές του έχουν παρανομήσει; Είναι κρυπτόμενος», δήλωσε από το βήμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Με τη σειρά του, ο Παναγιώτης Δουδωνής από το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε: «Είχαμε ανακοίνωση του ΠΘ για τα μέτρα αυτή την ώρα, που γίνεται αυτή η συζήτηση. Δεν θα πω ότι δεν σέβεται τη Βουλή, θα πω ότι δεν σέβεται τους πολίτες και τη νοημοσύνη τους. Και δευτερευόντως δεν σέβεται τη Βουλή».

Τέλος, και ο Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε μεταξύ άλλων για την απουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Όπως στρώσατε θα κοιμηθείτε. Όταν βάλατε την κομματική πλειοψηφία πάνω από τη συνείδηση του βουλευτή, ήρθε η ώρα να πληρώσετε. Ο μεγάλος απών της αίθουσας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Κώστας Τσιάρας: «Ζητώ την άρση ασυλίας μου»

Πρώτος πήρε τον λόγο ο Κώστας Τσιάρας για τον οποίο συζητείται η άρση ή μη της άρσης της ασυλίας του προκειμένου να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη η διάπραξη του τυχόν αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος, σύμφωνα με τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που έχει διαβιβαστεί στην Βουλή και αφορά συνολικά 11 βουλευτές της ΝΔ.

«Ζητώ την άρση της ασυλίας μου» τόνισε ο κ. Τσιάρας απευθυνόμενος στους βουλευτές όλων των πτερύγων. Ο βουλευτής ανέφερε ότι «υπηρετώ το κοινοβούλιο επί 23 χρόνια και δεν περίμενα ποτέ να βρεθώ σε αυτή την θέση αιτούμενος την άρση ασυλίας μου». Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι «όλα αυτά τα πραγματικά γεγονότα θα αποδειχθούν μέσα από την ίδια την δικαστική διερεύνηση».

Απευθυνόμενος στους βουλευτές όλων των πτερύγων, ο κ. Τσιάρας μεταξύ άλλων αναρωτήθηκε ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή; Απλώς να παρατηρεί τα γεγονότα; Να διαμεσολαβεί για κάποια συμφέροντα; Ή να λειτουργεί ενεργά σε ζητήματα που προφανώς αφορούν την τοπική του κοινωνία αλλά ακόμα και συγκριμένους πολίτες;». «Δεν μπορεί» είπε «ο βουλευτής να είναι απαθής σε τέτοιες περιπτώσεις και να αφήνουμε τα προβλήματα να διαιωνίζονται σε μια τέτοια ειδικά περίοδο». Δήλωσε την εμπιστοσύνη του στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος ως υπουργός Δικαιοσύνης την συνέστησε νομοθετικά.

Καραμανλής: «Είμαι αθώος και αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή»

«Για εμένα η πολιτική δεν είναι αυτοσκοπός. Έλαβα την απόφαση να μην πολιτευτώ στις επερχόμενες εκλογές. Είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή. Ζητώ την άρση της ασυλίας μου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που έχω απέναντι στο εαυτό μου, στην οικογένειά μου, στους συμπολίτες μου και στην παράταξή μου» τόνισε ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια σχετικά με την άρση της ασυλίας για τη διερεύνησή του από τη δικαιοσύνη για το τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό κακουργήματος, σύμφωνα με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχει διαβιβαστεί στην Βουλή.

Ο κ. Καραμανλής ανέφερε πως είναι πιστός στον όρκο του βουλευτή και τόνισε πως «προσωπικά αυτό τον όρκο είμαι αποφασισμένος να τον τηρώ και να τον τιμώ, έως την τελευταία ημέρα που θα είμαι μέλος αυτού του Κοινοβουλίου».

Τα όσα μου καταλογίζονται, υπογράμμισε ο κ. Καραμανλής «είναι αβάσιμα, επειδή δεν τέλεσα καμία αξιόποινη πράξη, επειδή είμαι αθώος αι θα αποδείξω την αθωότητά μου όταν κληθώ στις αρμόδιες Αρχές, γι’ αυτό σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου».

Για τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία που τον αφορούν είπε ότι, όπως σημείωσε και στο Υπόμνημα που κατέθεσε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, «υπάρχουν αναφορές και συμπεράσματα» αλλά «αυτό που αξίζει να ξέρετε, είναι ότι πουθενά, πουθενά, δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία είτε δική μου είτε συνεργατών μου».

Μηταράκης: «Δεν στέκει νομικά η άρση ασυλίας μου, αλλά τη ζητώ για πολιτικούς λόγους»

«Δεν περίμενα έπειτα από 14 χρόνια στη Βουλή ότι θα ζήταγα το λόγο για να συζητηθεί το αίτημα της δικής μου άρσης ασυλίας. Τονίζω ότι η θεσμική υποχρέωση των βουλευτών είναι να προασπίζονται τα νόμιμα συμφέροντα των πολιτών και αυτό πράττω και θα πράττω και στο μέλλον. Δεν στέκει νομικά η άρση ασυλίας μου αλλά θα είμαι σαφής: Ζητώ την άρση ασυλίας μου για πολιτικούς και προσωπικούς λόγους».

«Το ζητούμενο είναι αν η αίτηση συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων των βουλευτών ή της πολιτικής δραστηριότητας», επεσήμανε ο κ. Μηταράκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «προφανώς η αντιμετώπιση τοπικών ζητημάτων είναι πολιτική δραστηριότητα».

«Ο ρόλος του βουλευτή δεν περιορίζεται στις αίθουσες του κοινοβουλίου. Η πολιτική δραστηριότητα είναι μια πιο ευρεία έννοια». Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους θεσμούς της δικαιοσύνης, στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς και απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν έχω πράξει κάτι παράνομο αλλά αντίθετα κινήθηκα σαφώς στο πλαίσιο του Συντάγματος», κατέληξε ο κ. Μηταράκης.

Σκρέκας: «Σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε την πρόταση για την άρση της ασυλίας μου»

«Ο μόνος δρόμος αποκατάστασης της αλήθειας και του ονόματός μου και να μην υπάρχει καμία σκιά είναι η πλήρης και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη», τόνισε ο βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια σχετικά με την άρση της ασυλίας για τη διερεύνησή του από την δικαιοσύνη για το τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος, σύμφωνα με την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχει διαβιβαστεί στην Βουλή.

Ο κ. Σκρέκας απευθυνόμενος στους βουλευτές είπε «σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε την πρόταση για την άρση της ασυλίας μου ώστε η υπόθεση στην οποία αναφέρομαι να οδηγηθεί τάχιστα στην δικαιοσύνη, εκεί όπου και μόνο μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως η πραγματικότητα και η αλήθεια».

Συνετάκης: «Δεν έχω διαπράξει καμία αξιόποινη πράξη»

«Δεν έχω διαπράξει οποιαδήποτε παράνομη ή αξιόποινη πράξη. Θεωρώ χρέος μου να θέσω τον εαυτό μου στη διάθεση κάθε Αρχής και να δώσω όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις ώστε να μην καταλείπεται η παραμικρή αμφιβολία για την αθωότητά μου» τόνισε ο βουλευτής Ηράκλειου της ΝΔ Μάξιμος Συνετάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια σχετικά με την άρση της ασυλίας για τη διερεύνησή του από την Δικαιοσύνη για το τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος, σύμφωνα με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή.

Ο κ. Σενετάκης ανέφερε ότι όταν πληροφορήθηκε ότι στη δικογραφία που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή περιλαμβάνεται το όνομά του, εξεπλάγην και σημείωσε: «Στη συνέχεια, όταν έλαβα αντίγραφα της δικογραφίας, διαπίστωσα ότι ελέγχομαι αποκλειστικά για μία επικοινωνία που είχα με τον τότε διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αφορά την περίπτωση ενός και μόνο παραγωγού κτηνοτρόφου. Το αίτημα του συγκεκριμένου ανθρώπου θεωρούσα, και βεβαίως εξακολουθώ να θεωρώ, ότι ήταν απολύτως νόμιμο και εύλογο και επίσης είχε αμιγώς διαδικαστικό χαρακτήρα».

Κεφαλογιάννης: «Διαλεύκανση κάθε σκιάς και κάθε αμφιβολίας που μπορεί να αγγίζει το πρόσωπό μου»

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την οποία ζητείται η άρση ασυλίας του, μεταξύ άλλων 12 βουλευτών της ΝΔ, ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε, όπως επισημαίνει και το ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Σας ζητώ να υπερψηφίσετε της άρσης της βουλευτικής μου ασυλίας. Όσοι από εμάς κατέχουμε δημόσια αξιώματα γνωρίζουμε καλά ότι η άσκηση των καθηκόντων μας -και δη των κοινοβουλευτικών- προϋποθέτει όχι μόνο την τήρηση της νομιμότητας, αλλά και την απρόσκοπτη εμπιστοσύνη των πολιτών. Η εμπιστοσύνη με την οποία με έχουν τιμήσει και περιβάλλει οι συμπολίτες μου από το 2012 μέχρι και σήμερα αποτελεί για εμένα πρωτίστως μια μεγάλη ευθύνη. Η ευθύνη αυτή επιβάλλει την πλήρη διαλεύκανση κάθε σκιάς και κάθε αμφιβολίας που μπορεί να αγγίζει το πρόσωπό μου. Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εκεί όπου τα γεγονότα διαχωρίζονται από εικασίες και η αλήθεια αποτυπώνεται καθαρά: Στη Δικαιοσύνη».

Παράλληλα υποστήριξε ότι η δική του περίπτωση «οδηγεί σε μια αμείλικτη παραδοχή: ότι δεν υπήρξε κανένα αδίκημα το οποίο τέλεσα».

Όπως είπε ο κ. Κεφαλογιάννης, η άρση ασυλίας του ζητείται για να ερευνηθεί τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία «χωρίς να υπάρχει δική μου συνομιλία με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κανένα μήνυμα ή παρέμβαση δική μου, αλλά μόνο δύο συνομιλίες τέως συνεργάτη μου μαζί του».

Μπουκώρος: «Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι τίποτα παράνομο δεν διέπραξα»

«Δεσμεύομαι να συνεχίσω να μπαίνω μπροστά σε κάθε αδικία και σε κάθε κρατική αυθαιρεσία η οποία πλήττει τον πολίτη. Ζητώ την άρση της ασυλίας μου. Δεν έκανα τίποτα το παράνομο», τόνισε ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια σχετικά με την άρση της ασυλίας για τη διερεύνησή του από την δικαιοσύνη για το τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος, σύμφωνα με την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχει διαβιβαστεί στην Βουλή.

Ο κ. Μπουκώρος ανέφερε πως «θα σας έλεγα ψέματα αν υποστήριζα ότι δεν περίμενα ποτέ να βρεθώ σε αυτή τη θέση γιατί από τη μια έχουμε έναν καταιγιστικό ρυθμό των άρσεων ασυλίας των βουλευτών που έρχονται στην Βουλή και από την άλλη το γεγονός ότι παραβλέπουμε ή και ενσυνείδητα παραβιάζουμε τις προβλέψεις του 62 του Συντάγματος και έτσι κάποια στιγμή όλοι θα βρεθούμε σε αυτή τη θέση».

Ο βουλευτής της ΝΔ τόνισε πως «ζήτησα την άρση της ασυλίας μου παρά το γεγονός ότι είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι τίποτα παράνομο δεν διέπραξα και λειτουργούσα απολύτως στο πλαίσιο της πολιτικής μου αρμοδιότητας» προσθέτοντας ότι οι εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί, είναι αποτέλεσμα των «επιλεκτικών και αποσπασματικών διαλόγων που δημοσιοποιήθηκαν» από όσα αναφέρονται στη δικογραφία και η ευρωπαϊκή εισαγγελία τους έχει συμπεριλάβει.

Βαρτζόπουλος: «Σε ποια όμως άλλη χώρα είναι έγκλημα η διόρθωση αστοχιών;»

«Ζητώ να αρθεί η ασυλία μου για να μην μείνει καμία σκιά στο πρόσωπό μου. Σε ποια όμως άλλη χώρα είναι έγκλημα η διόρθωση αστοχιών; Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία που εκκινεί σήμερα, πρέπει να περατωθεί γρήγορα».

Αυτό τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία ζητείται η άρση ασυλίας του, προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος.

«Σε ποια άλλη χώρα της Ευρώπης παραπέμπεται πολιτικό προσωπικό με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε απιστία με μόνο κέρδος τον σταυρό προτίμησης;» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρτζόπουλος, επισημαίνοντας ότι «ο τοπικός βουλευτής είναι συμπαραστάτης του πολίτη, κόντρα στη γραφειοκρατία».

«Προφανώς η απάτη είναι έγκλημα. Είναι όμως έγκλημα η διόρθωση αστοχιών;» υπογράμμισε.

Αθανασίου: «Αυτό που έπραξα θα το κάνω και αύριο, και μεθαύριο»

«Ξεκαθαρίζω ότι η υπόθεση για την οποία εγκαλούμαι δεν έχει καμία σχέση με την ερευνώμενη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητώ την άρση της ασυλίας μου για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, για να συμπαρασταθώ στους άλλους συναδέλφους μου βουλευτές της ΝΔ για ενέργειες που έκαναν στο πλαίσιο της πολιτικής τους δραστηριότητας και γιατί φιλοδοξώ ότι με την εμπλοκή μου στην υπόθεση θα συμβάλω να αλλάξουν ορισμένα αυτονόητα πράγματα» τόνισε ο βουλευτής Λέσβου της ΝΔ Χαράλαμπος Αθανασίου κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια σχετικά με την άρση της ασυλίας για τη διερεύνησή του από τη Δικαιοσύνη για το τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βαθμό πλημμελήματος, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή.

Ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ότι το «”ρουσφέτι” ενέχει το στοιχείο της παράνομης πράξης» και είπε ότι το αίτημα της παρέμβασης που έκανε «δεν ικανοποιήθηκε όχι γιατί ήταν παράνομο αλλά επειδή είχε παρέλθει η προθεσμία διόρθωσης» και ότι δεν ήταν η πρώτη φορά αλλά είχε παρέμβει και για άλλη αγρότισσα.

Ο βουλευτής της ΝΔ δήλωσε πως ότι «έπραξα θα το κάνω και αύριο και όσο υπηρετώ αυτό τον τόπο. Συνιστώ και η δημόσιες υπηρεσίες να είναι πιο ευέλικτες και να κατανοούν ότι πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι μας δεν είναι εξοικειωμένοι με την ηλεκτρονική συμπλήρωση των αιτήσεων».