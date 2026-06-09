Μαρινάκης: «Κάθε μήνας είναι σημαντικός μέχρι τις εκλογές - Έρχονται νέες φοροελαφρύνσεις»

Ο Παύλος Μαρινάκης διέψευσε εκ νέου σήμερα (9/6) τα σενάρια περί πρόωρης προσφυγής της χώρας μας στις κάλπες, σε συνέντευξή του ατην ΕΡΤ, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι ο εκλογικός κύκλος δεν πρόκειται να διαταραχθεί, τονίζοντας ότι η εξάντληση της τετραετίας αποτελεί ζήτημα θεσμικής συνέπειας απέναντι στους πολίτες.

Όπως σημείωσε, πρόκειται τόσο για μια «συνεπή στάση» όσο και για στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης, προκειμένου να ολοκληρωθούν δεσμεύσεις όπως η αύξηση μισθών και η υλοποίηση μεγάλων έργων.

Μαρινάκης - Νέες φοροελαφρύνσεις στον «ορίζοντα»

Υπογράμμισε ότι «κάθε μήνας είναι σημαντικός» για την επίτευξη στόχων όπως ο κατώτατος μισθός και η παράδοση έργων υποδομής, απορρίπτοντας κάθε σύνδεση του χρόνου των εκλογών με πρόσωπα ή ανασχηματισμούς.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι έχουν ήδη εφαρμοστεί μειώσεις φόρων, ενώ προανήγγειλε νέο κύκλο ελαφρύνσεων, εφόσον το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι η περαιτέρω στήριξη της μεσαίας τάξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με πόρους που εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμοι έως το 2027.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον χώρο των ΜΜΕ, τονίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για νέα συλλογική σύμβαση εργασίας σε ΕΡΤ και ΑΠΕ. Παράλληλα, έκανε λόγο για ρυθμίσεις που επιλύουν εκκρεμότητες δεκαετιών, επισημαίνοντας ότι μπαίνει «τάξη» στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης, με ενίσχυση της διαφάνειας και θεσμικό ρόλο του ΕΣΡ.

Ο κ. Μαρινάκης άσκησε έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για έλλειψη αυτοκριτικής και για επιλογές προσώπων και πολιτικών που, όπως είπε, οδήγησαν σε προβλήματα. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν θα επιλέξει αντίπαλο ενόψει εκλογών, αλλά θα επιδιώξει να κριθεί με βάση το έργο της και την αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων.