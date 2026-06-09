Από τη στιγμή που ο Μητσοτάκης αποφάσισε ότι οι αλλαγές στην κυβέρνηση δεν θα είναι ευρείες και δομικές, έκρινε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να περιμένει ως την Πέμπτη και πάτησε νωρίτερα το κουμπί των εξελίξεων προλαβαίνοντας ακόμα και τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Όπως είχαμε πει, βασική παράμετρος θα ήταν η παραμονή ή μη του Μαρινάκη στο κυβερνητικό σχήμα. Η αλήθεια είναι ότι ο Μητσοτάκης έψαξε αλλά δεν βρήκε πρόσωπο για να καλύψει τη θέση, ώστε να πάει ο Μαρινάκης στο Mεταφορών, που θα είχε όχι μόνο επικοινωνιακή ικανότητα αλλά και ισχυρή πολιτικότητά. Οπότε έκλεισε την συζήτηση. Περιττό να πω ότι ο Μαρινάκης είναι ανεβασμένος στο χρηματιστήριο της κυβέρνησης.

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Ο αιφνιδιασμός των ενδιαφερόμενων

Λίγο μετά τις 11 το πρωί ο Μητσοτάκης άρχισε να τηλεφωνεί στα πρόσωπα που έμπαιναν στην κυβέρνηση. Κανείς όμως δεν περίμενε ότι οι ανακοινώσεις θα γινόταν στις 14:00. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γιώργος Κώτσηρας βρισκόταν στη Βουλή για να απαντήσει σε ερωτήσεις του Δημήτρη Νατσιού και του Αλέξανδρου Καζαμία ως υφυπουργός Oικονομικών, όταν όμως βγήκε η ανακοίνωση ζήτησε από τον πρόεδρο της ΝΙΚΗΣ και τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας να αναβληθεί η απάντηση, καθώς είναι μεν τυπικά υφυπουργός, αλλά ουσιαστικά δεν θα είχε νόημα η απάντηση που θα έδινε. Ακόμα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ήταν στο συμβούλιο υπουργών Mεταφορών στο Λουξεμβούργο.

Ο χρόνος των εκλογών

Σύμφωνα με την διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου, ο περιορισμένος ανασχηματισμός και η λογική απλής αντικατάστασης όσων βγήκαν εκτός κυβερνητικού σχήματος ή μετακινήθηκαν δείχνει την πρόθεση του Μητσοτάκη να πάει σε εκλογές την άνοιξη του ‘27, όπως δηλαδή είναι η επίσημη θητεία της κυβέρνησης. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο Μητσοτάκης δεν πειράζει το Μαξίμου, το οποίο είναι το βασικό επιτελείο της μάχης, από τη στιγμή που μπορεί ο ίδιος να τραβήξει το χαρτί των εκλογών το φθινόπωρο. Τις οριστικές αποφάσεις θα πάρει ανάλογα με τις εξελίξεις στο τέλος του καλοκαιριού και λογικό.

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Το σενάριο Θεοδωρικάκου

Αρκετά συζητήθηκε στην πολιτική πιάτσα το σενάριο ο Τάκης Θεοδωρικάκος να μετακινηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό το σενάριο, παρότι δημοσιογραφικά ενδιαφέρον, έδειξε να μην συγκινεί ιδιαίτερα τον Μητσοτάκη. Αφενός θα έπρεπε να κάνει περισσότερες αντικαταστάσεις και να βάλει και πρόσωπο στο υπουργείο Ανάπτυξης σε μία περίοδο που ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Από την άλλη ο Τάκης Θεοδωρικάκος εντός Μαξίμου θα σήμαινε μια σειρά αλλαγών και στις εσωτερικές ισορροπίες στο Μέγαρο, σε μία κρίσιμη συγκυρία. Και ο Μητσοτάκης προφανώς δεν θέλησε να το ρισκάρει, αφήστε που η ανακίνηση αυτής της συζήτησης δεν τον ευχαρίστησε και ιδιαίτερα.