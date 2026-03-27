Μαρινάκης μετά την ομιλία Ανδρουλάκη: «ο χρόνος για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ έχει σταματήσει πολλές δεκαετίες πίσω»

Πυρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μετά την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο 4ο Συνέδριο του κόμματος.

«Είναι λυπηρό, αλλά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με τη σημερινή ομιλία του απέδειξε ότι δεν έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει στον κόσμο και πέραν πάσης αμφιβολίας δεν έχει κατανοήσει ακόμα τις αιτίες που οδήγησαν την Ελλάδα στην κρίση», επισημαίνει ο Παύλος Μαρινάκης.

Και συνεχίζει λέγοντας: «Η χώρα δεν αντέχει άλλο την αναπαραγωγή συνθημάτων του προηγούμενου αιώνα, ούτε χρειάζεται ένα νέο ‘πρόγραμμα Θεσσαλονίκη' σε πράσινη απόχρωση.

Οι πολίτες χόρτασαν από ανέξοδες υποσχέσεις. Η κοινωνία ζητά σταθερότητα, προοπτική και ακόμα περισσότερες πολιτικές με αποτέλεσμα, όπως αυτές που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

ελικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ότι έχει κολλήσει η βελόνα, αλλά ότι ο χρόνος για τον πρόεδρό του έχει σταματήσει πολλές δεκαετίες πίσω», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κ. Μαρινάκης.