Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα: Μεσόγειος, ενέργεια και άμυνα στην ατζέντα του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ

Την Αθήνα πρόκειται να επισκεφθεί στις αρχές Οκτωβρίου ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε μια επίσκεψη που, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να συνδυάσει την ατζέντα της εσωτερικής ασφάλειας με τα ευρύτερα στρατηγικά ζητήματα των σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ.

Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία της επίσκεψης, αλλά πηγές που επικαλείται το ΣΚΑΙ θέλουν το χρονικό «παράθυρο» για την επίσκεψη είναι μεταξύ 3 και 10 Οκτωβρίου.

Τον Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συνοδεύσουν αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αλλά και δύο υφυπουργοί Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, στοιχείο που αποτυπώνει και το βάρος που αναμένεται να δοθεί στα ζητήματα ασφάλειας.

Μάρκο Ρούμπιο - Τι περιλαμβάνει ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος

Επίκεντρο των επαφών θα αποτελέσει ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ, ο οποίος αναμένεται να σηματοδοτήσει την επόμενη φάση της διμερούς συνεργασίας.

Η ατζέντα του θα δημοσιευτεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή ασφάλεια και ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.

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Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία και συνεργασία, με τη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη να αποτελούν κομβικά σημεία, ενώ στο ενεργειακό πεδίο η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως κομβική χώρα για τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η επίσκεψη Ρούμπιο έρχεται ως συνέχεια μιας διαδικασίας που είχε ανοίξει από τις επαφές του περασμένου Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Τότε, επί τάπητος είχαν τεθεί η αμυντική και ενεργειακή συνεργασία, η Ανατολική Μεσόγειος και οι περιφερειακές εξελίξεις. Ο Στρατηγικός Διάλογος είχε τότε τοποθετηθεί χρονικά προς τον Μάιο, χωρίς τελικά να πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο.

Παράλληλα με τον Στρατηγικό Διάλογο, ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί σε ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την εσωτερική ασφάλεια.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στις επαφές θα βρεθούν η διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, η προστασία των συνόρων, η αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά και η ενίσχυση των ελέγχων στα ελληνικά αεροδρόμια.