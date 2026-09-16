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Στην Αθήνα στις αρχές Οκτωβρίου ο Μάρκο Ρούμπιο

Επίσκεψη στην Αθήνα αναμένεται να πραγματοποιήσει στις αρχές Οκτωβρίου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

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Μάρκο Ρούμπιο
Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο | Shutterstock
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Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί στις αρχές Οκτωβρίου ο Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ πρόκειται να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην χώρα μας.

 

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