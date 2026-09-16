Στην Αθήνα στις αρχές Οκτωβρίου ο Μάρκο Ρούμπιο

Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί στις αρχές Οκτωβρίου ο Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ πρόκειται να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην χώρα μας.