Μαρκόπουλος για τα πτυχία πολιτικών: «Όσοι κουνάνε το δάχτυλο, να μας πουν ποιοι πλήρωσαν για τους τίτλους τους»

Σε μια έντονη τοποθέτηση προχώρησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», πλαισιωμένος από τον Ανδρέα Σπυρόπουλο (ΠΑΣΟΚ) και τον Βασίλη Κόκκαλη (ΣΥΡΙΖΑ).

Με αφορμή τις πρόσφατες κατηγορίες γύρω από τους ακαδημαϊκούς του τίτλους, αλλά και την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο κ. Μαρκόπουλος θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, περνώντας παράλληλα στην αντεπίθεση.

Αναφερόμενος στα δικά του προσόντα, ο βουλευτής υπήρξε κατηγορηματικός: «Και πτυχίο έχω και είμαι ξεκάθαρος. Έχω σπουδάσει στο ΕΑΠ στην Πάτρα και ως δημοσιογράφος διαθέτω πιστοποίηση από τον αρμόδιο οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας», τόνισε, καλώντας οποιονδήποτε αμφισβητεί τα λεγόμενά του να απευθυνθεί απευθείας στην Πρυτανεία του ΕΑΠ.

Ο κ. Μαρκόπουλος έκανε λόγο για μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια «δολοφονίας χαρακτήρων» στο διαδίκτυο, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική ζωή πρέπει να εστιάζει στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και όχι σε «σπέκουλες».

Σχετικά με την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, σημείωσε πως ο συνάδελφός του αναγνώρισε τα λάθη του και ανέλαβε το πολιτικό κόστος, με τον ίδιο πλέον να επικεντρώνεται στα καθήκοντά του ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.

Ωστόσο, η τοποθέτησή του απέκτησε ιδιαίτερη αιχμή όταν στράφηκε κατά πολιτικών αντιπάλων και αρχηγών κομμάτων:

«Βλέπω κάποιους αρχηγούς να κουνάνε το δάχτυλο.

Ας ανοίξουμε μια συζήτηση σε αυτή τη χώρα για το με ποια χρήματα απέκτησαν κάποιοι τους βαρύγδουπους τίτλους σπουδών τους. Να δούμε αν τους πλήρωσαν από την τσέπη τους ή αν τους τους πλήρωσαν "φίλοι" επιχειρηματίες. Το να στοχοποιείς συναδέλφους είναι το εύκολο· το να εξηγήσεις τη χρηματοδότηση των δικών σου τίτλων είναι η ουσία».