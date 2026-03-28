Μενδώνη για Μαρινέλλα: «Αφήνει βαθύ καλλιτεχνικό αποτύπωμα και τεράστιο ερμηνευτικό έργο»

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια της Μαρινέλλας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με θλίψη και αισθήματα απώλειας αποχαιρετώ τη Μαρινέλλα, τη μεγάλη καλλιτέχνιδα, την εξέχουσα ερμηνεύτρια της ελληνικής λαϊκής μουσικής, αλλά ταυτόχρονα κι έναν εξαιρετικά ευαίσθητο άνθρωπο, που για σχεδόν 70 χρόνια κυριάρχησε στο λαϊκό μας τραγούδι, το οποίο της χρωστά πολλά, ακόμη και την ανανέωσή του.

Έφυγε αφήνοντας πίσω της ένα έργο μοναδικό από ερμηνείες σε εκατοντάδες δίσκους, κινηματογραφικές, θεατρικές και τηλεοπτικές παρουσίες. Ταξίδεψε σ' όλο τον κόσμο αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές, αλλά και την αγάπη του απανταχού Ελληνισμού.

Με πάθος, φωνή γήινη και δυνατή, με μοναδική σκηνική παρουσία, ερμηνεύοντας τα τραγούδια με τον προσωπικό της τόνο ξεκίνησε επαγγελματικά, το 1956. Καθοριστική για την καριέρα της υπήρξε η συνάντησή της, το 1957, με τον Στέλιο Καζαντζίδη, τόσο στο πάλκο όσο και στη ζωή.

Η Μαρινέλλα συνεργάστηκε με όλους ανεξαιρέτως τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες. Τα τραγούδια της έγιναν μεγάλες επιτυχίες και τραγουδήθηκαν από το μεγάλο κοινό που την λάτρεψε.

Η συνέπεια και ο τρόπος που αντιμετώπιζε τη δουλειά της την έκανε να ξεχωρίζει. Επέλεγε πάντα τους καλύτερους μουσικούς, συνεργαζόταν με μεγάλες ορχήστρες, διάλεγε τους καλύτερους επαγγελματίες ήχου και φωτισμού, επιβάλλοντας στα κέντρα τα οποία εμφανιζόταν, ενός άλλου είδους διασκέδαση αλλά και τις καλύτερες συνθήκες εργασίας για όλους. Κράτησε την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, όπως και το φιλανθρωπικό της έργο.

Οι ερμηνείες της Μαρινέλλας που διέτρεξαν 70 χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας θα αποτελούν ψηφίδες της σύγχρονης ιστορίας μας. Μας αφήνει ένα βαθύ καλλιτεχνικό αποτύπωμα, ένα τεράστιο ερμηνευτικό έργο, αλλά και τη μνήμη μιας ζωντανής και θαρραλέας γυναίκας, που έγραψε ιστορία, διευρύνοντας και επιβάλλοντας τη γυναικεία παρουσία στην ποιοτική λαϊκή διασκέδαση. Μόνη της έγνοια ήταν να προσφέρει χαρά σε όλους τους Έλληνες.

Στην κόρη της, στην οικογένειά της, στους φίλους και στους συνεργάτες της, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».