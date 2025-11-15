Μετά τον Λαφαζάνη και ο Ήσυχος «αδειάζει» τον Τσίπρα για συνάντηση με τον Μεντβέντεφ: «Ήμουν στη Βραζιλία»

Μετά τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και ο Κώστας Ήσυχος διαψεύδει τα όσα γράφει στο βιβλίο του, «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας για συνάντηση των δύο και της Νάντιας Βαλαβάνη με τον Ρώσο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

«Ουδέποτε βρέθηκα σε ένα τέτοιο ταξίδι, εκείνη την περίοδο ήμουν με τον Αποστολάκη στη Βραζιλία», δήλωσε ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑστον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7.

Σχολιάζοντας και τα περί επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός το βλέπει περισσότερο ως επάγγελμα παρά ως κοινωνικό λειτούργημα.

Για το ίδιο θέμα, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης είπε στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό: «Αυτά είναι χονδροειδή ψέματα. Εγώ δεν έχω κάνει καμια συνάντηση με τον Μεντβέντεφ πόσο μάλλον με τον Ήσυχο και τη Βαλαβάνη.

Είναι αστεία πράγματα αυτά…Πρώτη φορά λέει ψέματα ο Αλέξης Τσίπρας; Για πιο κρίσιμα και σοβαρά θέματα είπε ψέματα για αυτό θα έλεγε αλήθεια;», σημείωσε ο κ. Λαφαζάνης- ο οποίος εξέφρασε την επιφύλαξή του ότι γράφονται αυτά στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, αφού πρόκειται για διαρροές του Κώστα Βαξεβάνη και της εφημερίδας Documento. «Από τον Αλέξη Τσίπρα τα περιμένω όλα πλέον. Βρίσκεται σε δεινή θέση. Θέλει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα», είπε για τον πρώην πρωθυπουργό.

