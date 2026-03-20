Μεταμεσονύχτιο βίντεο Κωνσταντοπούλου με «κεραυνούς» για τα Τέμπη: «Οργιώδης κατάχρηση εξουσίας»

Μεταμεσονύχτιο βίντεο με σοβαρές καταγγελίες ανήρτησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, από τη Λάρισα όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της δίκης για τα χαμένα βίντεο από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

«Είμαστε στον δεύτερο του δικαστικού μεγάρου της Λάρισας, η ώρα είναι 00:25 τη νύχτα και αυτή τη στιγμή υποβάλλεται μήνυση από γονείς και συγγενείς, από τον Πάνο Ρούτσι, τη Μαρία Καρυστιανού τους συνηγόρους για τα απίθανα έκτροπα που έγιναν στα δικαστήρια» κατήγγειλε η κα Κωνσταντοπούλου.

Όπως είπε, «μια δικαστής παρήγγειλε να πάρουμε αντίγραφα των βίντεο που κατασχέθηκαν που τα είχαν 3 χρόνια οι πραγματογνώμονες. Όταν τα κατέσχεσε το δικαστήριο, λιποθύμησε τελικά η δικαστής και δεν μας δόθηκαν. Και σήμερα, που άλλη δικαστής αποφάσισε τελικώς να μας δοθούν, και αυτή η δικαστής ήρθε μετά από ώρες τρεμάμενη να ανακαλέσει αυτή την αρχική της απόφαση. Μιλάμε για κατάσταση οργιώδους κατάχρησης εξουσίας και θα έπρεπε να ντρέπονται οι δικαστές αυτοί που παραβιάζουν τα καθήκοντά τους».

Η ίδια κατήγγειλε πιέσεις από τον πρόεδρο και την Ένωση δικαστικών και Εισαγγελέων, Χριστόφορο Σεβαστίδη, ο οποίος, όπως ανέφερε η κα Κωνσταντοπούλου, βρέθηκε για «άγνωστους λόγους» στη Λάρισα την ημέρα που λιποθύμησε η δικαστής.

«Είχε έρθει και δεν ξέρουμε τι έκανε εδώ» ανέφερε και ρώτησε, ευθέως: «Πείτε μας τι κάνατε στη Λάρισα, γιατί λιποθύμησε η συνάδελφός σας, τι της έχει συμβεί, πώς και δεν βγάλατε καμία ανακοίνωση και πότε θα σταματήσετε αυτές τις οργιώδεις επεμβάσεις;».

«Εμείς είμαστε εδώ, οι δικαστές και εισαγγελείς κρύβονταν ή ανακαλούσαν και νομίζω ότι είναι μία στιγμή που το πανελλήνιο έχει καταλάβει τι συμβαίνει» κατέληξε.