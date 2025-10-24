Στο θέμα της εισιτηριοδιαφυγής στο Μετρό Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε ο Νίκος Ταχιάος. Ο αρμόδιος Υφυπουργός για τις Υποδομές είπε ότι η υιοθέτηση ενιαίου εισιτηρίου για 1 ώρα και 10 λεπτά είχε επιλεγεί «επειδή ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να υπάρξει η μετεπιβίβαση μεταξύ του μετρό και του λεωφορείου με το ίδιο εισιτήριο, κάτι που προς το παρόν δεν έγινε εφικτό».

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΑΠΕ, ο κ. Ταχιάος υποστήριξε ότι το φαινόμενο της ανταλλαγής εισιτηρίων μεταξύ επιβατών θα αντιμετωπιστεί με την επαναλειτουργία του μετρό μετά τη διακοπή διαρκείας ενός μήνα που έχει προαναγγελθεί. Προσέθεσε ότι το ενιαίο εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Θεσσαλονίκης προχωρά από τον Αναπληρωτή Υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Σχετικά με την επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά, ο Υφυπουργός εξήγησε ότι τα νέα και τα παλιά συστήματα πρέπει να αρχίσουν να διαλειτουργούν. «Ήδη έχουν αρχίσει κάποιες δοκιμές, αλλά μεμονωμένες, όχι για την ολοκλήρωση του συστήματος – αυτό που λέμε ενσωμάτωση, το οποίο είναι και το πιο δύσκολο στάδιο στη φάση αυτή που βρισκόμαστε», δήλωσε ο κ. Ταχιάος. «Για έναν μήνα είναι επιβεβλημένη η διακοπή της λειτουργίας του μετρό γιατί όλα κατατείνουν στην ασφάλεια του επιβατικού κοινού».

Επανέλαβε ότι η επέκταση θα είναι έτοιμη τον Μάρτιο του 2026, με τον προσδιορισμό της ακριβούς ημερομηνίας να εξαρτάται από το πώς θα πάνε οι δοκιμές. Σε ερώτηση για την επέκταση του Μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, σημείωσε ότι έχουν ξεκινήσει οι μελέτες χωροθέτησης των σταθμών, επισημαίνοντας πως «η μελέτη κόστους – οφέλους είναι πάρα πολύ βασική για να μπορέσουμε να εντάξουμε το έργο σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα».