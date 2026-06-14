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Μιχάλης Αεράκης: «Η παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα ήταν αμερικάνικο σόου, δεν συνάδει με την Αριστερά»

«Φανταχτερή» και «αμερικάνικο σόου» χαρακτήρισε ο ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης την παρουσίαση του ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

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Μιχάλης Αεράκης
Μιχάλης Αεράκης | NDP
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«Φανταχτερή» και «αμερικάνικο σόου» χαρακτήρισε ο Μιχάλης Αεράκης την παρουσίαση του ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Ο ηθοποιός ανέφερε αρχικά για την ενασχόλησή του με την πολιτική ότι «κάποια στιγμή είπα στον εαυτό μου "άσε τις διαπιστώσεις και χόρεψε"».

Ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στα δύο νέα κόμματα, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού σημειώνοντας:

«Ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, δηλαδή υπάρχει ένα πεδίο για να σχολιαστεί από τον κόσμο, θετικό ή αρνητικό. Η Καρυστιανού είναι ένα άγραφο χαρτί. Πάντως για εμένα, όλοι οι νέοι σχηματισμοί που μπαίνουν μέσα καλοδεχούμενοι και ο κόσμος είναι αυτός που θα κρίνει.

Αναφορικά με την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο Μιχάλης Αεράκης σχολίασε επίσης: «ήταν φανταχτερό, είχε ένα σόου με αμερικάνικο τρόπο που για μένα, δεν συνάδει με κόμματα της Αριστεράς. Η Αριστερά, γενικά, έχει μια σεμνότητα, όχι δεν μου άρεσε».

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