Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: «Η Δημοκρατία πάντα νικά» – Θεσμικό μήνυμα μετά τις συλλήψεις για Marfin και Θεσσαλονίκη

Μήνυμα προς όσους επιλέγουν τον δρόμο της ακραίας βίας και μετατρέπονται σε αμετανόητους δολοφόνους, αφαιρώντας ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων μέσω παράνομων εγκληματικών ενεργειών, έστειλε από την Κρήτη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Αφορμή στάθηκαν οι πρόσφατες συλλήψεις για την εμπρηστική, δολοφονική επίθεση στην οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, καθώς και η σύλληψη δύο ατόμων για την πολύκροτη υπόθεση της Marfin, κατά την οποία τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους πριν από 16 χρόνια.

Ο υπουργός προστασίας του Πολίτη που βρίσκεται στην Κρήτη για τα εγκαίνια της νεοσύστατης αστυνομικής υποδιεύθυνσης Μεσσαράς, στις Μοίρες σχολιάζοντας τις εξελίξεις στις δύο προαναφερόμενες υποθέσεις δήλωσε ότι:

«Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή, η Δημοκρατία μας πάντα νικάει στο τέλος» και συνέχισε:

«Η Δημοκρατία δεν νικάει εκδικητικά. Οι νίκες έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει κάθε φορά να γίνεται, στο πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων και δεν εννοείται έγκλημα, αφαίρεση ζωής, χωρίς απόδοση δικαιοσύνης».

Παράλληλα πρόσθεσε ότι «δεν νοείται κάποιοι να έχουν πάρει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο, να επιχειρούν να φοβίσουν κάποιους άλλους. Τότε, η Δημοκρατία υφίσταται πλήγμα, αλλά η Δημοκρατία και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, όπως και αύριο ακόμα περισσότερο, είναι ισχυρή και νικάει. Αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους μετατρέπονται σε δολοφόνους, επιχειρούν να προβαίνουν σε παράνομες και έννομες ενέργειες, που αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων, όπως έγινε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη με την οικογένεια Νέστορα» κατέληξε στο χαιρετισμό του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.