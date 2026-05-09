Μιχάλης Κατρίνης: «Ένα drone επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι»

Στο πλωτό drone ου βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας αναφέρθηκε σήμερα (9/5) ο Μιχάλης Κατρίνης, υπεύθυνος του ΚΤΕ Άμυνας στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, καλώντας την κυβέρνηση να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα

«Στην υπόθεση αυτή λάμπουν δια τους απουσίας τους η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες πρέπει να απαντήσουν, συγκεκριμένα:

Για την προέλευση του drone

Για το πως βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα (προφανώς, μεταφέρθηκε από άλλο, μεγαλύτερο πλοίο στην περιοχή)

Για το αν περιέχει επικίνδυνες - για την ασφάλεια των πολιτών - ύλες (πληροφορίες μιλούν για εκρηκτικά)

Για το αν διαθέτει συστήματα καταγραφής και εντοπισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια.

Ελπίζουμε η κυβέρνηση να μην ακολουθήσει την ίδια πρακτική αντιμετώπισης με αυτή στο σκάνδαλο των υποκλοπών και να χαρακτηρίσει την κυκλοφορία ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας (USV) στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ως μια υπόθεση ιδιωτών», σχολίασε δηκτικά και τόνισε πως την ευθύνη ελέγχου των συνόρων, του εναερίου χώρου και των χωρικών μας υδάτων, την έχει κυβέρνηση.

Δυστυχώς, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες διαπιστώνουν ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι», σημείωσε ο Μιχάλης Κατρίνης για το drone.