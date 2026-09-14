Μιλένα Αποστολάκη: Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πιερρακάκη για τις «εισπρακτικές» και την εφαρμογή του νόμου

Επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, με θέμα «πλημμελής εφαρμογή από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων του ν. 3869/2010 και σοβαρές δυσλειτουργίες στην εξυπηρέτηση των δανειοληπτών», κατέθεσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

Η ίδια ρωτάει «γιατί η κυβέρνηση δεν μερίμνησε, αμέσως μετά τη δημοσίευση της υπ’ αριθ. 6/2026 απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, για τη διασφάλιση όλων των αναγκαίων τεχνικών και λειτουργικών προϋποθέσεων για την άμεση, ομοιόμορφη και πλήρη εφαρμογή της από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σήμερα καθυστερήσεις στον επανυπολογισμό των οφειλών και των μηνιαίων δόσεων».

Επίσης, θέτει το ερώτημα «ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει ή προτίθεται να αναλάβει η Κυβέρνηση, ώστε να διασφαλιστούν η πλήρης συμμόρφωση των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων με την απόφαση, η έγγραφη, αναλυτική και εξατομικευμένη ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για το νέο ύψος της οφειλής του, τον τρόπο υπολογισμού των τόκων και το ακριβές ποσό της μηνιαίας δόσης, καθώς και ότι καμία καθυστέρηση που δεν οφείλεται στον δανειολήπτη δεν θα επιφέρει δυσμενή συνέπεια στη δικαστική ρύθμιση και προστασία του.

Αναλυτικά η ερώτηση της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη:

«Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2026

Επίκαιρη ερώτηση

Προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Θέμα: Πλημμελής εφαρμογή από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων του ν. 3869/2010 και σοβαρές δυσλειτουργίες στην εξυπηρέτηση των δανειοληπτών.

Η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 (υπ’ αρ. 6/2026) αποτέλεσε μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς έκρινε το ζήτημα του υπολογισμού του τόκου επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής.

Η απόφαση αυτή αφορά δεκάδες χιλιάδες πολίτες που έχουν υπαχθεί στον ν. 3869/2010 και οι οποίοι επί σειρά ετών τηρούν δικαστικές αποφάσεις και καταβάλλουν τις προβλεπόμενες δόσεις τους. Η απόφαση ξεκαθάρισε τον νόμιμο τρόπο υπολογισμού των δόσεων και τη μηνιαία βάση εκτοκισμού, με αναδρομική εφαρμογή.

Η αναδρομική εφαρμογή δεν αποτελεί νέα ρύθμιση ή κυβερνητική επιλογή, αλλά συνέπεια της ερμηνείας του ν. 3869/2010 από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Η δικαστική κρίση προσδιορίζει το περιεχόμενο του νόμου όπως αυτό ίσχυε εξαρχής, με αποτέλεσμα ο ορθός τρόπος υπολογισμού να καταλαμβάνει και τις ήδη υφιστάμενες έννομες σχέσεις.

Μέχρι σήμερα πληθαίνουν οι καταγγελίες δανειοληπτών για σοβαρές δυσλειτουργίες κατά την εφαρμογή της απόφασης από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Αντί η δικαστική κρίση να έχει οδηγήσει σε άμεση και ομοιόμορφη προσαρμογή των οφειλών και των καταβαλλόμενων δόσεων, δανειολήπτες φέρονται να συναντούν σημαντικά εμπόδια στην προσπάθειά τους να πληροφορηθούν το νέο ύψος της οφειλής και της μηνιαίας καταβολής τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα ηλεκτρονικά συστήματα εξυπηρέτησης εμφανίζουν ακόμη τις παλαιές δόσεις, ενώ οι δανειολήπτες δεν μπορούν να λάβουν εγκαίρως σαφή ενημέρωση για το ακριβές ποσό που οφείλουν να καταβάλουν σύμφωνα με τη νέα νομολογία.

Σε αρκετές περιπτώσεις αναφέρεται ότι, κατά την επικοινωνία με τις εταιρείες διαχείρισης, οι πολίτες λαμβάνουν την απάντηση ότι η υπόθεσή τους δεν βρίσκεται στο σύστημα ή ότι δεν έχουν ακόμη δοθεί οι απαιτούμενες οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης, γεγονός που αναδεικνύει και το ζήτημα της κυβερνητικής αδράνειας ως προς τη διασφάλιση της άμεσης και ενιαίας εφαρμογής της.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρή ανασφάλεια στους οφειλέτες. Ένας πολίτης που επιθυμεί να είναι απολύτως συνεπής στις υποχρεώσεις του δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να θεωρηθεί εκπρόθεσμος ή ασυνεπής επειδή ο ίδιος ο διαχειριστής της απαίτησης δεν έχει προσαρμόσει εγκαίρως τα πληροφοριακά του συστήματα ή δεν του γνωστοποιεί με σαφήνεια το ακριβές ποσό της καταβολής.

Πολύ περισσότερο όταν η καθυστέρηση του επανυπολογισμού εξυπηρετεί το οικονομικό συμφέρον του ίδιου του διαχειριστή της απαίτησης, καθιστώντας ακόμη πιο αναγκαία την άμεση κρατική παρέμβαση για την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το ζήτημα και λόγω των συνεπειών που μπορεί να έχει η εμφάνιση ληξιπρόθεσμων ή δήθεν ανεξόφλητων ποσών για τη συνέχιση της δικαστικής προστασίας των οφειλετών.

Η συμμόρφωση με μία δικαστική απόφαση δεν μπορεί να εξαρτάται από την επιχειρησιακή ετοιμότητα ή τις εσωτερικές διαδικασίες μιας εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Γιατί η Κυβέρνηση δεν μερίμνησε, αμέσως μετά τη δημοσίευση της υπ’ αριθ. 6/2026 απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, για τη διασφάλιση όλων των αναγκαίων τεχνικών και λειτουργικών προϋποθέσεων για την άμεση, ομοιόμορφη και πλήρη εφαρμογή της από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σήμερα καθυστερήσεις στον επανυπολογισμό των οφειλών και των μηνιαίων δόσεων;

2. Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει ή προτίθεται να αναλάβει η Κυβέρνηση, ώστε να διασφαλιστούν η πλήρης συμμόρφωση των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων με την απόφαση, η έγγραφη, αναλυτική και εξατομικευμένη ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για το νέο ύψος της οφειλής του, τον τρόπο υπολογισμού των τόκων και το ακριβές ποσό της μηνιαίας δόσης, καθώς και ότι καμία καθυστέρηση που δεν οφείλεται στον δανειολήπτη δεν θα επιφέρει δυσμενή συνέπεια στη δικαστική ρύθμιση και προστασία του;

Η ερωτώσα βουλευτής

Μιλένα Αποστολάκη».