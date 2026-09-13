Η Μιλένα Αποστολάκη στο Reader: «Όλες οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις έχουν το πρόσημο ΠΑΣΟΚ»

Η Μιλένα Αποστολάκη μίλησε στο περίπτερο του Reader.gr στην 90ή ΔΕΘ για το τι «κράτησε» από την συμμετοχή της στην επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ απάντησε χαρακτηριστικά «ένα σοκ» και πρόσθεσε:

«Ένα σοκ σε σχέση με το πώς ένας εσμός ανθρώπων με έλλειμα στοιχειώδους ήθους, ευπρέπειας και εντιμότητας, επιλέχθηκαν από το 2019 και μετά και ενώ η χώρα είχε περάσει από την χρεωκοπία, επιλέχθηκαν από αυτούς που μας παρουσιάζονταν ως άριστοι για να διαχειριστούν εκατομμύρια ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Υπήρχαν φορές που από τις απαντήσεις τους, την φρασεολογία τους, το πώς υποτιμούσαν την νοημοσύνη του ελληνικού λαού, έμεινα έκπληκτη.»

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Μιλένα Αποστολάκη: «To ΠΑΣΟΚ άλλαξε τον ρου της ιστορίας»

Σε ερώτηση για το αν θα μπορούσε να δείξει ένα έργο του ΠΑΣΟΚ και από την δική της πολιτική καριέρα για το οποίο είναι υπερήφανη, η κα. Αποστολάκη απάντησε:

«Το ΠΑΣΟΚ μέσα σε αυτήν τη μακρά διαδρομή που άλλαξε τον ρου της ιστορίας για την χώρα μας, ασφαλώς έχει λάθη και σκοτεινές στιγμές. Είναι ένα κόμμα που οι πολίτες θα μιλήσουν για τις μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν τη ζωή τους και όλες έχουν πρόσημο ΠΑΣΟΚ. Από το ΕΣΥ μέχρι τον ΑΣΕΠ, από τα ΚΕΠ μέχρι την Διαύγεια.

Αν πρέπει να ξεχωρίσω μία, ίσως είναι το ΕΣΥ. Γιατί ήρθε να ανατρέψει μία κοινωνική πραγματικότητα, που το δικαίωμα στην υγεία ήταν απολύτως εν αμφιβολία. Έπρεπε να πουλήσεις ένα χωράφι για να κάνεις μία εγχείρηση. Βρισκόμαστε κάπου εκεί ξανά.

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Η εγκατάλειψη, η υποβάθμιση και η αμφισβήτηση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ είναι μία στοχευμένη πολιτική που υπηρετεί ιλιγγιώδη κέρδη και μία επιχειρηματική συγκέντρωση που σίγουρα λειτουργεί εις βάρος των συμφερόντων των πολλών, των καταναλωτών, των πιο αδύναμων και ευάλωτων.

Έχω μία μακρά διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ που χαρακτηρίζεται από συμμετοχή σε εκλογικές μάχες και αγώνες και λιγότερο σε αξιώματα και αναθέσεις. Άρα αυτό για το οποίο είμαι περήφανη, ότι έχω δώσει με όλες μου τις δυνάμεις εκλογικές μάχες που ήταν κρίσιμες για την μετέπεια πορεία του ΠΑΣΟΚ».