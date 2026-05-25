Μιλένα Αποστολάκη: «Να δημοσιευτεί άμεσα η δικαστική απόφαση υπέρ των δανειοληπτών»

Την επίσπευση της καθαρογραφής και δημοσίευσης της απόφασης της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των οφειλών που έχουν υπαχθεί στις δικαστικές ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 και η οποία έχει εκδοθεί από τις 5 Φεβρουαρίου, ζητά με επιστολή της προς την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Βορείου Τομέα Αθηνών καιΤομεάρχης για τις Τράπεζες, το Ιδιωτικό Χρέος, την Προστασία των Δανειοληπτών και τις Επενδύσεις, Μιλένα Αποστολάκη.

Η συγκεκριμένη απόφαση της Ολομέλειας έχει ιδιαίτερη κοινωνική και οικονομική σημασία, καθώς σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί αποσαφηνίζει ότι οι τόκοι επί των ρυθμισμένων οφειλών υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, ενισχύοντας ουσιαστικά την προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και τη βιωσιμότητα των δικαστικών ρυθμίσεων.

Ωστόσο, παρά την παρέλευση σημαντικού χρονικού διαστήματος, η απόφαση δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί και δημοσιευθεί.

Όπως επισημαίνει η Μιλένα Αποστολάκη, η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί ένα πραγματικό κενό εφαρμογής με άμεσες συνέπειες για χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων επικαλούνται τη μη δημοσίευση της απόφασης και δεν προχωρούν σε αναπροσαρμογές δοσολογίων, συμψηφισμούς ή εφαρμογή των νέων υπολογισμών, ενώ οι πολίτες συνεχίζουν να επιβαρύνονται οικονομικά.

Στην επιστολή της, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει στον αντίποδα, την ταχύτητα καθαρογραφής και δημοσίευσης της υπ’ αριθμ. 1/2023 απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τη νομιμοποίηση των servicers και funds να προβαίνουν σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία δημοσιεύτηκε μόλις επτά ημέρες μετά την έκδοσή της!

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι η κατάσταση αβεβαιότητας την οποία γεννά η καθυστέρηση αυτή, πλήττει την ασφάλεια δικαίου, την ουσιαστική αποτελεσματικότητα μιας κρίσιμης δικαστικής απόφασης, αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη.

«Η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν αφορά μόνο τη διοικητική διεκπεραίωση μιας δικαστικής απόφασης. Αφορά τη δυνατότητα χιλιάδων συμπολιτών μας να δουν να ενεργοποιείται στην πράξη η δικαστική προστασία που δικαιώθηκαν να λάβουν», τονίζει η Μιλένα Αποστολάκη, καλώντας την ηγεσία του Αρείου Πάγου να εξετάσει, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων της, την επίσπευση της δημοσίευσης της απόφασης.