Μήνυμα Μητσοτάκη για την 25η Μαρτίου: «Ζούμε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς, απαιτείται εθνική ενότητα»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε το δικό του μήνυμα για τη σημερινή επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, καλώντας σε ενότητα τις ελληνικές δυνάμεις.

Αφότου παρακολούθησε την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας, ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε μπροστά στις κάμερες και σημείωσε πως ο άνεμος που φύσηξε σήμερα στην πρωτεύουσα ήταν «άνεμος ελπίδας, αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης».

«Όλοι οι Ελληνίδες και Έλληνες που παρακολούθησαν την εντυπωσιακή παρέλαση μόνο υπερηφάνεια μπορεί να ένιωσαν για τις Ένοπλες Δυνάμεις» σημείωσε και συμπλήρωσε πως η επένδυση στην άμυνα δεν είναι πολυτέλεια.

«Ζούμε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς και η επένδυση στην άμυνα δεν συνιστά πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα για να είναι ασφαλής η χώρα και να προβάλει ως φάρος σταθερότητας» τόνισε.

Στο ίδιο πλαίσιο κάλεσε σε ενότητα, απέναντι στα μεγάλα.

«Δεν αρκεί μόνο η αποτρεπτική δυνατότητα. Απαιτείται εθνική ενότητα, η δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα, αυτά που έχουν να κάνουν με την πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.