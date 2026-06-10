Μήνυμα Πολάκη σε Φάμελλο: «Να φέρει συμφωνία με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα σε 10 μέρες αλλιώς θα έχουμε εξελίξεις»

Μήνυμα στον Σωκράτη Φάμελλο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα «σε 10 ημέρες αλλιώς θα έχουμε εξελίξεις», έστειλε μέσα από συνέντευξή του στην εκπομπή «10 παντού» του OPEN, ο βουλευτής Παύλος Πολάκης.

Σημειώνοντας ότι θεωρεί πως «έχει υπάρξει συμφωνία που δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς, αλλιώς η απόφαση είναι επίδειξη δουλικότητας», με φόντο την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Και πρόσθεσε «Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να λέει ο πρόεδρος ενός κόμματος ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Το θεωρώ βαθιά λάθος αυτό. Δεν κάνω το αστυνομικό ρεπορτάζ αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορείς να διατυπώνεις ότι στηρίζεις άλλο κόμμα και την ίδια στιγμή να μην έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση και την ίδια στιγμή να βγαίνει η Κουφονικολάκου ότι δεν θέλουμε συνεργασίες».

«Ο Φάμελλος μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει να φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα, να μας πει τι γίνεται. Το στηρίζω ένα κόμμα σημαίνει ότι έχω διαπραγματευτεί, έχω βάλει κάτω τις προτάσεις και τις θέσεις- γιατί εγώ δεν έχω δει θέσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Να φέρει μέσα στις επόμενες 10 ημέρες συμφωνία ή διαπραγμάτευση με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα. Αν δεν φέρει δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται η μπάσταρδη κατάσταση. Αν δεν την φέρει, να υπάρξει συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής και να συνεκτιμηθούν τα δεδομένα» είπε ο Παύλος Πολάκης και στη συνέχεια τόνισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο των δυνάμεων που θέλουν και μπορούν εάν δεν τελεσφορήσει η διαπραγμάτευση με την ΕΛΑΣ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να οδηγηθεί μιας τέτοιας προσπάθειας ο Φάμελλος, έχει άλλη πολιτική άποψη».

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«Δεν διαλύονται τα ιστορικά κόμματα επειδή κάποιοι το πήραν απόφαση. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει;» υπογράμμισε ο βουλευτής Χανίων και υπογράμμισε ότι «Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάνει προσκλητήριο σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις, αν δεν τον δεχθεί ο Τσίπρας πρόβλημα δικό του. Όταν ο άλλος μιλάει για ενότητα και δεν δέχεται να μιλήσει σε αυτό το έδαφος πιστεύοντας ότι έχει το προνόμιο της αλήθειας, αυτό γυρίζει πάνω του».

Όσον αφορά τη δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης είπε ότι «έχει ευθύνη η ηγετική ομάδα που γύρω από τον Φάμελλο διαχειρίστηκε χωρίς επίσημη συγκρότηση Εκτελεστικού Γραφείου τον ΣΥΡΙΖΑ από τότε που εξελέγη ο Φάμελλος. Φαντάζεστε να είχα παραλάβει εγώ το κόμμα στο 10% και να το είχα φτάσει στο 1% ή το 2%; Εγώ δεν είδα κάποια ανάληψη ευθύνης ή εξήγησης. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποια εξήγηση;».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι «Εγώ μαζί με τον Παππά και τη Δούρου και άλλα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας καταθέσαμε συγκεκριμένα πρόταση για το τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα που πρακτικά έλεγε ότι πρέπει να πάμε με ένα συγκροτημένο τρόπο σε μια κουβέντα και με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα και με δημοκρατικές δυνάμεις για τη συγκρότηση μετώπου για να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Φυσικά θέλουμε την ενότητα αλλά στη βάσει του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Η αριστερά δεν είναι σταθμός για την καριέρα κάποιων, η αριστερά είναι ηθική αξιοπρέπεια και πρόγραμμα. Αντιθέτως, πέρασε μια απόφαση που λέει θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ στεκόμαστε δίπλα, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά».

Ο βουλευτής απηύθυνε ακόμα κάλεσμα «από το κόμμα του Τσίπρα μέχρι τη ΝΕΑΡ μέχρι το ΜΕΡΑ 25 μέχρι το ΚΚΕ και το Πράττω του Κοτζιά και οικολογικές ομάδες, και τους λέω να τοποθετηθούν για μια προγραμματική συμφωνία για αλλαγή εξωτερικής πολιτικής της χώρας για νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας με αποκατάσταση σχέσεων με τη Ρωσία, ακύρωση όλων των μνημονιακών νόμων με επαναφορά 13ου-14ου μισθού και λύση του ζητήματος του ιδιωτικού χρέους, επανάκτηση των δημόσιων αγαθών ΔΕΗ, λιγνίτες, η Πτολεμαΐδα 5 να λειτουργεί, εθνική τράπεζα με κυριαρχικό ρόλο του δημοσίου, τα ΕΛΠΕ με δημόσιο μάνατζμεντ, διπλασιασμό των μισθών των νοσοκομειακών γιατρών, αλλαγή δομής του κράτους με μεταφορά αρμοδιοτήτων στους δήμους, αλλαγή του ρόλου της δικαιοσύνης γιατί δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν ως αρμοί της εξουσίας οι άνθρωποι που μπαζώνουν τα Τέμπη».

Τέλος, απαντώντας στην ερώτηση για το ποιος θα ηγηθεί μιας τέτοιας συμφωνίας, ο κ. Πολάκης είπε «αν είναι το πρόβλημα του ποιος είναι αρχηγός αν συμφωνήσει σε αυτά, υπάρχουν πολλοί τρόποι να αποφασίσουμε ποιος θα είναι αρχηγός με πρώτο να αποφασίσει ο κόσμος».